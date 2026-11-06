Antalya se convierte en la capital mundial de la acción climática con la celebración de la COP31

COP31 - TGA

(Información remitida por la empresa firmante)

La conferencia de Naciones Unidas se celebrará del 9 al 20 de noviembre y abordará cerca de 100 puntos clave de la agenda climática a través de 12 jornadas temáticas dedicadas a ámbitos como la energía, la alimentación, las finanzas climáticas o la inteligencia artificial

Madrid, 6 de noviembre.- La cuenta atrás ya ha comenzado para la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC COP31), que tendrá lugar en Antalya, principal destino turístico de Türkiye, entre el 9 y el 20 de noviembre. La cita, que supone la primera presidencia y organización de una COP por parte de Türkiye, reunirá a representantes de cerca de 200 países para abordar los principales desafíos de la acción climática internacional.



Considerada la principal plataforma mundial de negociación sobre cambio climático, la COP reúne cada año a líderes políticos, investigadores, empresas y organizaciones de la sociedad civil bajo el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tras las negociaciones celebradas en Brasil durante la COP30, Türkiye obtuvo el mandato para albergar la edición de 2026, un hito que refuerza su papel en la diplomacia climática internacional y su posicionamiento como sede de grandes eventos y congresos internacionales.



Definida por Türkiye como la "COP del Futuro", la COP31 aspira a transformar los compromisos adquiridos en ediciones anteriores en medidas concretas y aplicables. Durante dos semanas, líderes mundiales, responsables políticos, expertos, empresas y representantes de la sociedad civil se darán cita en el Antalya EXPO Centre para debatir soluciones, evaluar políticas y avanzar en nuevos acuerdos frente a la crisis climática.



Doce jornadas temáticas para acelerar la acción climática

Según el programa oficial de la presidencia turca de la COP31, cada jornada estará dedicada a un ámbito específico de actuación climática. A través de diálogos ministeriales, foros empresariales, mesas redondas de expertos, talleres técnicos y encuentros con organizaciones civiles y juveniles, las distintas jornadas buscarán impulsar la cooperación y la puesta en marcha de soluciones concretas.



Las sesiones abordarán cuestiones como la transición energética, las finanzas sostenibles, las ciudades resilientes, la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la innovación tecnológica. La conferencia se inaugurará el 9 de noviembre con la jornada dedicada a "Alimentación, Agricultura y Salud", seguida por "Energía y Transporte", centrada en aspectos como la seguridad energética, la electrificación y las infraestructuras de red.



Uno de los momentos más destacados será la Cumbre Mundial de Líderes para la Acción Climática, que se celebrará los días 11 y 12 de noviembre. El encuentro reunirá a jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de reforzar la cooperación internacional y acelerar la implementación de compromisos climáticos. La primera jornada estará dedicada al concepto "Residuo Cero", mientras que la segunda se centrará en "Ciudades Resilientes y Entorno Construido".



El programa se completará con jornadas temáticas dedicadas a Finanzas y Comercio, Infancia, Juventud, Educación y Capacidades, Ciencia, Industria y Tecnología, Océanos, Mares, Naturaleza y Uso del Suelo, Desarrollo Humano, Social y Género e Imece, iniciativa orientada a promover la implementación global de las acciones climáticas. La conferencia concluirá con una jornada dedicada a las negociaciones finales.



Türkiye refuerza su liderazgo en turismo sostenible

En el marco de la COP31, Türkiye aprovechará la cita para presentar sus proyectos, políticas y avances en materia de turismo sostenible, así como para poner en valor el papel del sector turístico en la adaptación y resiliencia frente al cambio climático.



Con este objetivo, el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Türkiye y la Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA) organizarán una serie de encuentros de alto nivel durante la jornada temática dedicada al Desarrollo Humano, Social y Género. Las sesiones se desarrollarán tanto en la Blue Zone, destinada a las negociaciones oficiales, como en la Green Zone, abierta al público.



Entre los eventos previstos destaca la sesión "Tourism Climate Solutions: Low-Carbon, Zero Waste and Climate-Resilient Destinations", que se celebrará el 18 de noviembre en la Blue Zone. El encuentro contará con la participación del viceministro de Cultura y Turismo, Nadir Alpaslan, y del director ejecutivo de UN Tourism, Shijun Liu, y servirá para presentar el modelo nacional de turismo sostenible de Türkiye y la implantación del Programa de Sostenibilidad Medioambiental y Cultural del país, desarrollado en colaboración con el Global Sustainable Tourism Council (GSTC).



Asimismo, la Green Zone acogerá cuatro paneles especializados en transformación nacional, inversiones en turismo sostenible, sostenibilidad del patrimonio cultural y gastronómico, así como fórmulas de colaboración entre distintos sectores para impulsar un modelo turístico más sostenible.







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