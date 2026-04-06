Antonio del Águila impulsa Aparcafácil, la app creada en Málaga que revoluciona la búsqueda de aparcamiento - Antonio del Águila

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 6 de abril de 202.-

La dificultad para encontrar aparcamiento se ha convertido en una de las principales fricciones de la movilidad urbana contemporánea. En ciudades con alta densidad de tráfico, esta tarea cotidiana genera pérdidas de tiempo, consumo innecesario de combustible y una creciente sensación de frustración.

En este escenario, la innovación tecnológica comienza a ofrecer respuestas prácticas. Es aquí donde Antonio del Águila García, experto en inteligencia artificial, marketing y desarrollo de soluciones digitales, impulsa Aparcafácil junto a Héctor Stezano, profesional especializado en formación y optimización de equipos comerciales. Formado por compañías como Google y Microsoft, Antonio ha desarrollado su trayectoria aplicando la inteligencia artificial a entornos reales de negocio, consolidándose como una figura destacada en la integración de tecnología y estrategia.

Una solución impulsada por Antonio del Águila para un problema real

El origen de la aplicación parte de una necesidad concreta detectada por Antonio del Águila en Málaga, donde estacionar se ha convertido en una tarea cada vez más compleja en numerosas zonas urbanas. A partir de esta realidad, se plantea un sistema basado en la colaboración entre conductores.

“Se me ha ocurrido esta idea por el problema que tenemos en Málaga con el aparcamiento, tanto en el distrito centro como en la zona de Teatinos. Es prácticamente imposible: se pierde mucho tiempo dando vueltas sin encontrar sitio. Por eso, se planteó una aplicación en la que quien abandona su plaza pueda indicarlo y quien busca sea guiado directamente hasta ese espacio”, explica Antonio.

El funcionamiento responde a una lógica sencilla: cuando un usuario necesita aparcar, puede solicitar una plaza desde la aplicación. El sistema identifica espacios que están a punto de quedar libres y, mediante geolocalización, dirige al conductor hasta ese punto sin necesidad de recorrer la zona de forma aleatoria. Este planteamiento refleja el enfoque práctico de Antonio del Águila, centrado en aplicar la tecnología a problemas cotidianos.

Tecnología aplicada y visión estratégica en el desarrollo de Aparcafácil

El desarrollo de Aparcafácil responde a la experiencia de Antonio del Águila en el uso de inteligencia artificial aplicada a procesos reales. El sistema utiliza análisis y geolocalización para identificar en tiempo real plazas que están a punto de quedar libres, optimizando la asignación de espacios y reduciendo los tiempos de búsqueda.

Además de localizar plazas disponibles, la aplicación incorpora un sistema de incentivos que fomenta la participación activa de los usuarios. Cuando un conductor abandona su plaza, puede notificarlo y recibir puntos de recompensa. Estos puntos son canjeables en establecimientos como hoteles, cafeterías, restaurantes o comercios, lo que refuerza el uso continuado de la plataforma y facilita el flujo constante de información.

El sistema también permite acceder sin necesidad de descarga, ya que puede utilizarse directamente desde el navegador (www.aparcafacilmalaga.es), ampliando su accesibilidad. La experiencia de uso se completa con navegación GPS integrada que guía directamente hasta la plaza disponible.

La propuesta desarrollada en Málaga refleja una línea de trabajo en la que Antonio del Águila continúa apostando por la aplicación práctica de la inteligencia artificial. Su trayectoria, centrada en combinar tecnología, marketing y análisis de datos, refuerza el papel del profesional como impulsor de soluciones que buscan mejorar la eficiencia en la vida cotidiana y en la movilidad urbana.

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