Aon publica el informe Global Medical Trend Rates 2027

Aon Global Medical Trend Rates Report 2027 - Aon

(Información remitida por la empresa firmante)

Según estimaciones del informe pronostica un aumento medio del 9% en el coste de los planes médicos para 2027 en España

Madrid, 4 de noviembre de 2026.- Aon plc (NYSE: AON), firma líder mundial de servicios profesionales, ha publicado su informe 2027 Global Medical Trend Rates. En España, el informe pronostica que el incremento medio del coste de los planes médicos para 2027 será del 9%, frente al 10% de aumento en 2026. En este caso, coincide con el porcentaje medio de incremento que Aon prevé para el coste de los planes médicos a nivel global.



El informe se publica en un momento de persistente incertidumbre mundial, desde las continuas tensiones geopolíticas hasta la rápida adopción de la inteligencia artificial. A pesar de estos retos, la inflación está moderándose en muchas partes del mundo y los mercados de divisas se han estabilizado en general, lo que contribuye a reducir algunas de las presiones subyacentes que impulsan el aumento de los costes médicos. Así, se prevé que las tasas de tendencia médica se moderen en la mayoría de las regiones en 2027.



Principales patologías que impulsarán los costes en 2027



• Cáncer/crecimiento tumoral: Se identificó como la primera patología en España y en otros 25 países, siendo una de las cinco principales en todas las regiones. El cáncer sigue elevando los costes de los tratamientos y aumentando la demanda de atención especializada.



• Enfermedades cardiovasculares: Es la segunda patología en España y figuraron entre las tres principales patologías en todas las regiones, con un mayor impacto en las reclamaciones en APAC, Europa y LAC. Más de 25 países las señalaron como la patología de mayor impacto.



• Tensión arterial alta/hipertensión: Es especialmente relevante en Oriente Medio y Latinoamérica, donde 14 países la identificaron como la patología de mayor impacto. Además de su efecto directo sobre los costes de las reclamaciones, la hipertensión desempeña un papel importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y otras patologías de alto coste. En España la tercera posición la ocupa la salud mental.



Como señala Carmen Burgos, directora general de Health Solutions de Aon España, "este enfoque permite gestionar mejor el gasto y contribuir a mejorar la salud de los empleados. No se trata únicamente de atender a la subida prevista, sino de reforzar una estrategia de beneficios a largo plazo. En esa tarea, los datos permiten comprender qué factores están detrás del gasto y orientar las decisiones sin perder de vista el valor de la cobertura".



Datos del Informe

El análisis se basó en la información proporcionada por profesionales de Aon en más de 100 ubicaciones que intermedian, administran o asesoran sobre planes médicos de empresa.



Accede al Informe Global Medical Trend Rates 2027 de Aon aquí.



Acerca de Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para mejorar las decisiones, proteger y enriquecer la vida de las personas en todo el mundo. A través de una visión analítica, experiencia globalmente integrada en Riesgos y Capital Humano, y soluciones localmente relevantes, sus profesionales en más de 120 países y soberanías proporcionan a sus clientes la claridad y la confianza para tomar las mejores decisiones sobre riesgos y personas con el fin de proteger y hacer crecer su negocio.

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