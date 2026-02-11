Aon: las tormentas convectivas severas se convierten en el siglo XXI en el riesgo asegurado más costoso

Climate and Catastrophe Insight Aon - Aon

Los resultados muestran que los riesgos naturales, como las tormentas convectivas severas, o los incendios forestales, están redefiniendo los patrones de pérdidas globales e intensificando la necesidad de reforzar la resiliencia física y financiera

Madrid, 11 de febrero.- Aon plc, firma líder en servicios profesionales a nivel global, ha publicado su informe anual Climate and Catastrophe Insight Report, que revela que las tormentas convectivas severas (SCS) han superado a los ciclones tropicales para convertirse en el riesgo asegurado más costoso del siglo XXI.



Las pérdidas económicas globales derivadas de desastres naturales alcanzaron los 260.000 millones de dólares en 2025, la cifra más baja desde 2015, mientras que las pérdidas aseguradas se mantuvieron elevadas, con 127.000 millones de dólares, marcando el sexto año consecutivo en que los pagos del sector asegurador superan la barrera de los 100.000 millones. Esta divergencia refleja cómo eventos frecuentes y de alta severidad, especialmente en Estados Unidos, continúan generando importantes pérdidas aseguradas incluso en años con actividad de riesgo por debajo del promedio. En muchas regiones, particularmente en mercados emergentes, más de la mitad de las pérdidas económicas permanecen sin asegurar, dejando a millones de personas expuestas al riesgo financiero.



Principales conclusiones del informe:



• Las tormentas convectivas severas (SCS) han superado a los ciclones tropicales como el riesgo asegurado más costoso del siglo XXI, impulsadas por la frecuencia y alta severidad de eventos en EE. UU. Solo en 2025, las SCS generaron 61.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas, el tercer total anual más alto registrado.



• En 2025 se registraron 49 eventos con pérdidas económicas superiores a 1.000 millones de dólares (por encima del promedio a largo plazo de 46), mientras que 30 eventos superaron los 1.000 millones en pérdidas aseguradas, muy por encima del promedio histórico de 17, lo que subraya el efecto acumulativo de catástrofes medianas cada vez más frecuentes.



• Los fallecimientos ascendieron a 42.000 a nivel global, causados principalmente por terremotos y olas de calor, un 45 % por debajo del promedio del siglo XX. El terremoto en Myanmar fue el evento más letal después de las olas de calor, con 5.456 víctimas.



• El calor extremo causó más de 25.000 muertes en todo el mundo y siguió siendo uno de los principales impulsores de mortalidad asociada a desastres naturales. El año 2025 fue el tercero más caluroso registrado.



En cuanto a las tendencias regionales, en EMEA las pérdidas económicas se situaron muy por debajo de los promedios a largo plazo, con SCS como el riesgo más costoso y pérdidas adicionales derivadas de sequías, olas de calor e incendios forestales en el sur de Europa. En Iberia (España y Portugal),en lo relativo a los riesgos climatológicos, el 2025 ha sido un año benigno donde se han registrado eventos con pérdidas aseguradas por debajo de la media de los años precedentes: algunos eventos de inundación o tormentas convectivas pero de severidad baja. Por otro lado, la pertinaz sequía y los incendios forestales causaron pérdidas económicas estimadas en cerca de 1.800 millones, pero sin impactar de forma relevante a la industria aseguradora.



El informe 2026 Climate and Catastrophe Insight de Aon puede consultarse en el siguiente enlace.

