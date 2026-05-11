Apertura de Chapeau Abrador en Alicante delicias a la brasa y tradición culinaria

Parrillada Chapeau Abrasador - Abrasador

(Información remitida por la empresa firmante)

El restaurante Chapeau en Alicante se une a la prestigiosa marca Abrasador ofreciendo una experiencia culinaria única con cocina alicantina, arroces y carnes la brasa de crianza propia. La apertura, liderada por Emilio Urrea y Julio Ramirez, promete deleitar a los comensales con calidad y tradición en cada plato

Alicante, 11 de mayo de 2026.- El restaurante Chapeau, un reconocido establecimiento en Alicante con más de tres décadas de historia bajo la dirección del experimentado Emilio Urrea, ha anunciado su asociación con la prestigiosa marca Abrasador. Comienza así un nuevo capítulo para el conocido restaurante, que abrió sus puertas como Chapeau Abrasador el jueves 7 a las 20 horas en Carrer Periodista Asunción Valdes, 12, 03540 Alacant, en la Playa de San Juan Alicante. Con esta apertura, Chapeau busca consolidarse como el mejor restaurante para amantes de las carnes a brasa en la capital Alicantina. La nueva carta de Chapeau Abrasador ofrecerá una exquisita combinación de cocina tradicional alicantina, destacando arroces, salazones y pescados, con carnes a la brasa de vacuno y cerdo ibérico de crianza propia, proveniente la prestigiosa ganadería Abrasador. El enfoque de este cambio se centra en brindar a los comensales una experiencia culinaria de alta calidad, destacando como una opción de carnes a la parrilla en la zona.



Emilio Urrea, propietario y gerente del restaurante, ha sido una figura destacada en la gastronómica local durante 32 años. En el evento, Urrea expresó su entusiasmo por la asociación: "Llevamos 10 años trabajando juntos hoy quería dar un paso más y formar parte de su grupo de restaurantes. La finalidad es hacer mejor carne a la brasa para que lo podáis disfrutar en vuestras mesas cuando vengáis a visitarnos".



Para celebrar la apertura, Chapeau Abrasador ofrecerá durante todo el mes mayo una promoción especial con la que entusiasmar a toda su clientela. Todos aquellos que realicen una reserva para comida o cena, recibirán un cheque de 5 euros en la tarjeta del club Abrasador, utilizable en su próxima visita al restaurante. Esta estrategia de fidelización está diseñada para atraer a nuevos comensales y pero sobre todo para premiar a los fieles seguidores del establecimiento.



La inauguración ha sido un evento destacado, al asistir varios influencers de Alicante y la comunidad Valenciana, así como empresarios y deportistas de élite, clientes y amigos de Chapeau Abrasador a largo de los años. La presencia de estas personalidades subraya la sólida reputación y el prestigio que el restaurante cultiva en la comunidad.



Emilio Urrea estuvo acompañado por sus hijos María y Emilio y todo su fabuloso equipo de cocina y sala, que han compartido formación durante varios días con chefs y maîtres, colaboradores y asesores del Grupo Abrasador, como Carlos Torres Chef, Javier Amoros de Callosa de Segura, Alicante y Javier Molina de Valdepeñas. Durante la inauguración, Urrea dedicó unas palabras de agradecimiento a su equipo y a asesores del Grupo Abrador, subrayando la implicación y el compromiso de todos en este prometedor proyecto.



Con esta asociación, Chapeau Abrasador no solo busca expandir su oferta culinaria, sino también convertirse en el epicentro las carnes a la brasa de calidad superior en Alicante. La comunidad gastronómica local y sus habituales esperaban con ansias esta apertura, para este nuevo capítulo en la trayectoria del restaurante que seguro superará sus expectativas culinarias.

Contacto

Emisor: Abrasador

Nombre contacto: Julio Ramírez

Descripción contacto: Del Campo a la Parrilla, S.L.

Teléfono de contacto: 630893522