Applivery cierra una ronda seed de 1 millón de euros para acelerar su crecimiento en 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de diciembre de 2023.

La empresa tecnológica con sede en Madrid, Applivery, anuncia la captación de 1 millón de euros de inversión, impulsando así sus planes de expansión para el año que viene

Applivery, la innovadora plataforma SaaS de gestión de dispositivos empresariales, anuncia una ronda de financiación seed de 1 millón de euros. Este respaldo financiero resalta la confianza que los inversores Pedro Tortosa ( Peak Thomas) y Lead Angels by Intelectium, tienen en la misión y visión de Applivery, lo que permitirá a la compañía madrileña consolidar su presencia en el mercado español, expandir su equipo comercial y continuar revolucionando la gestión de dispositivos en el ámbito de la ciberseguridad.



"Estamos muy orgullosos de anunciar esta ronda de la mano de Pedro Tortosa y Patricio Hunt", dice César Trigo, CEO y fundador de Applivery. "Esta inversión desempeñará un papel fundamental en nuestra misión de convertirnos en la plataforma líder en gestión de dispositivos en Europa y nos ayudará a acelerar nuestro crecimiento y expandir nuestra presencia no solo dentro de España, sino también a nivel internacional".



Applivery apuesta por la modernización de los procesos digitales de las organizaciones a través de una plataforma tecnológica propia, ayudándolas a gestionar sus dispositivos de una manera más eficiente y rápida. Al mismo tiempo contribuye a su seguridad y cumplimiento normativo, anteponiendo la experiencia del empleado a los complejos procesos tradicionales de TI y mejorando drásticamente la manera en que los empleados interactúan y se relacionan con la tecnología en el entorno laboral. Entre sus clientes destacan grandes organizaciones, así como startups y medianas empresas que buscan garantizar la seguridad de sus datos y optimizar la eficiencia y la productividad de sus trabajadores.



"Applivery representa a la perfección lo que tiene que ser una empresa de tecnología moderna", destaca Pedro Tortosa, fundador de Peak Thomas. "Cuenta con un equipo de fundadores de primer nivel que tiene muy claro el problema que quieren resolver. Su objetivo es construir un producto muy fácil de utilizar y desplegar en sus clientes, apostando por una solución fácilmente escalable en cloud y utilizando magistralmente el marketing digital para expandirse por clientes de los 5 continentes. Me impresionó desde el primer momento su capacidad de llevar esta visión a la práctica".







