Arbitrade vuelve a teñir de rosa la pausa del café con más de un millón de vasos contra el cáncer de mama

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(Información remitida por la empresa firmante)

? La compañía colabora un año más con la Asociación Española Contra el Cáncer con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, y reafi rma su apoyo a la labor de la entidad con las pacientes y sus familias

Madrid, 15 de octubre de 2026. – Arbitrade, compañía especializada en soluciones de unattended retail, renueva un año más su compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer y se suma, por noveno año consecutivo, a las acciones de concienciación con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre. En el marco de la campaña ‘Nos lo tomamos a pecho’, la iniciativa de este año pone el foco en las personas, en cómo viven la enfermedad miles de pacientes y en sus necesidades más allá de los tratamientos. Como parte de esta colaboración, el operador distribuirá durante el mes de octubre más de un millón de vasos de café de color rosa en sus máquinas ubicadas en empresas, hospitales, universidades e instituciones de todo el país. Diseñados para la campaña y fabricados con materiales sostenibles, los vasos convierten cada pausa para el café en un recordatorio visual de la importancia de la prevención, la detección precoz y el acompañamiento a quienes conviven con la enfermedad. Además, a través de la aplicación móvil de Arbitrade, los usuarios pueden realizar una aportación simbólica equivalente al precio de un café, 1,20 euros, seleccionando la opción ‘Café solidario’ en la propia app. El importe se destina a la Asociación Española Contra el Cáncer para contribuir a su labor de apoyo a pacientes y familiares y al impulso de la investigación oncológica.

Más allá de los tratamientos

En España se diagnostican cada año más de 35.000 nuevos casos de cáncer de mama y más de 500.000 mujeres viven con la enfermedad, según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC). Gracias a la investigación, la prevención y la detección precoz, la supervivencia media a cinco años alcanza ya el 87,8%. Sin embargo, el impacto de la enfermedad no termina con el tratamiento. Muchas pacientes y supervivientes siguen enfrentándose al miedo a una recaída,

a las secuelas físicas de los tratamientos o a las dificultades para mantener su vida laboral. A esas necesidades responde el trabajo diario de la Asociación Española Contra el Cáncer, que solo en 2025 atendió a 22.827 mujeres con cáncer de mama a través de sus servicios de atención psicológica, social y sanitaria, y que financia actualmente 110 proyectos de investigación en cáncer de mama con más de 32 millones de euros.

“Nueve años después, seguimos tomándonos este compromiso muy a pecho. Nuestra actividad nos permite estar presentes cada día en hospitales, universidades, impresas y otros muchos espacios. Queremos aprovechar esa capilaridad para que un gesto tan cotidiano como tomar un café sirva también para dar visibilidad a una realidad que afecta a miles de personas y sus familias”, afirma Javier Arquerons, CEO de Arbitrade.

Arquerons añade: “Un vaso es algo pequeño, pero más de un millón de vasos permiten llevar este mensaje muy lejos. Lo importante para nosotros es que la campaña no se quede solo en el color rosa, sino que ayude a recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona con necesidades que van mucho más allá del tratamiento. Estamos muy orgullosos de que nuestros equipos y usuarios sientan ya esta cita como propia”.

Una alianza que cumple nueve años

La colaboración entre Arbitrade y la Asociación Española Contra el Cáncer se enmarca en el compromiso de la compañía con la responsabilidad social, articulado en torno al bienestar, la sostenibilidad y la conciencia social. Tras nueve ediciones, la campaña de los vasos rosas se ha consolidado como una de las acciones solidarias fijas del calendario anual de la compañía, con un formato sencillo y cercano que convierte cada café en una oportunidad para visibilizar la enfermedad.

Con esta iniciativa, Arbitrade refuerza su propósito de ir más allá del servicio de vending e integrar en su actividad diaria una dimensión social que conecta con

las personas y con los retos de su entorno más cercano.

Sobre Arbitrade

Arbitrade, antes Alliance Vending, es el referente de máquinas expendedoras, coffee corner y smart shops en España, con más de 18.000 máquinas distribuidas y 5.000 puntos de venta de todos los sectores estratégicos: hospitales, universidades, oficinas, centros de la administración, estaciones de viajes, centros asistenciales, grandes empresas, pymes, etc. Opera en casi la totalidad del territorio español a través de sus delegaciones, así como mediante la suma de alianzas estratégicas.

La Asociación, más de 70 años de experiencia en la lucha contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace más de 70 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinario. En su ADN está estar al lado de las personas porque su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer, estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la

Asociación aglutina la demanda social de la investigación contra el cáncer financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad.

Más información:

Belén Prats Souviron | 603 650 827 | bprats@arbitrade.es