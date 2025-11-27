Árima convoca Junta de Accionistas para optimizar su capital reorganizando 286 millones de euros

Edificio Las Tablas, sede de FCC en Madrid - ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI

(Información remitida por la empresa firmante)

13,37 euros de EPRA NTA por acción a 30 de junio 2025

32 millones de euros de capital social final

Estructura para potenciar el reparto de dividendos

Madrid, 27 de noviembre de 2025.

Árima convoca una Junta General Extraordinaria para someter a aprobación una reducción de capital y un contrasplit que dejará el capital social en 32 millones de euros representado por 24.457.501 acciones y situará el EPRA Net tangible assets en 13,37€ por acción.

Tras su fusión con JSS Real Estate SOCIMI, sus accionistas se incorporaron al capital de Árima. Con estos cambios, la Compañía busca ganar transparencia: adapta su patrimonio neto y fija el EPRA Net tangible assets por acción en 13,37€ (antes denominado NAV-net asset value), en línea con el último cierre publicado por JSS que ya incorporaba la cartera de Árima. Este indicador, considerado uno de los más importantes para las compañías patrimonialistas, refleja el valor neto de los activos del grupo por acción. La SOCIMI también compensa con esta operación las reservas de ejercicios anteriores y dota la reserva legal.

El capital social se reducirá para dotar una reserva voluntaria de libre disposición por 258,5 millones de euros, la reserva legal por importe de 3,2 millones de euros y compensar reservas de ejercicios anteriores por importe 24,4 millones de euros. El resultado será un capital de 32 millones de euros representado por 31.794.765 acciones. El contrasplit posterior reducirá el número de acciones en circulación hasta dejarlo en 24.457.510 acciones, incrementando el valor nominal por acción y manteniendo el capital social en 32 millones de euros.

Árima logrará con la aprobación de estos acuerdos transformar su patrimonio para comenzar el 2026 con la puesta en marcha de su plan estratégico, basado en la creación de valor para el accionista, el reparto de dividendos y el crecimiento sostenible.