Arkhé Cosmetics, peluquería oficial de los IX Premios Woman, deslumbra en la noche del talento femenino

Top models, científicas, artistas e influencers confiaron sus looks a Arkhé Cosmetics en una edición donde la marca volvió a destacar como referente absoluto de los backstages profesionales

Por segundo año consecutivo, Arkhé Cosmetics, la marca premium de haircare de VMV Cosmetic Group, fue la peluquería oficial de los IX Premios Woman, celebrados el pasado lunes 17 en el emblemático Casino de Madrid. La gala reunió a referentes del talento femenino nacional e internacional, donde Arkhé volvió a demostrar por qué es una de las marcas profesionales más destacadas del sector: innovación, ciencia y belleza consciente al servicio de personalidades de la moda, la cultura, la ciencia y el entretenimiento.



Premiados que inspiran: talento, innovación y referentes en sus disciplinas

Los Premios Woman 2025 volvieron a poner en valor la creatividad, la excelencia y la innovación. Todo un homenaje al talento que consolidó a Woman como una cabecera de referencia en estilo, cultura y liderazgo. Algunas de las premiadas fueron: Aitana Sánchez-Gijón, Premio Actriz; Cristina Oria, Premio Gastro; Sara García, Premio Ciencia; Gioseppo, Premio Marca España; Pablo Alborán, Premio Música; Carolina Marín, Premio Deporte; María Luisa Gutiérrez, Premio Cine, Maite Casademunt, Premio Woman Business.



Uno de los momentos más especiales de la noche fue la entrega del Premio Especial nº 400, concedido a cuatro iconos de la moda española: Nieves Álvarez, Laura Sánchez, Verónica Blume y Helen Svedin.



Backstage de lujo: modelos y premiadas pasaron por las manos de Arkhé Cosmetics

Arkhé Cosmetics volvió a brillar en el backstage, donde peinó a las principales galardonadas. Las top models premiadas Verónica Blume, Laura Sánchez y Helen Sviden, junto con la científica Sara García y personalidades como Ana Guerra, Paula Ordovás o Eugenia Osborne, confiaron sus looks a la firma.



El equipo artístico de Arkhé, formado por las estilistas Andrea Marco Giuseppe de Portal Avinyó y Sara Rabaneda de Dear Hair Madrid, fueron las encargadas de ejecutar los looks de la noche. Arkhé compartió backstage con la prestigiosa firma de maquillaje Bobbi Brown, logrando una sincronía perfecta entre hair & makeup que se reflejó en la alfombra roja.



Tendencias y técnica: los looks más destacados trabajados by Arkhé Cosmetics

Los peinados realizados respondieron a tendencias internacionales donde la textura y la naturalidad controlada son protagonistas:



• Verónica Blume: Flowy Texture, mezcla de ondas rotas y efecto aireado.



• Laura Sánchez y Sara García: recogidos casuales sobre base texturizada, buscando el efecto "despeinado pero peinado".



• Paula Ordovás: combinación de wet look con sculpted waves, utilizando productos de la nueva colección de styling "Shapes".



• Ana Guerra: ponytail pulida y elegante.



• Eugenia Osborne: ondas naturales y texturizadas.



• Helen Sviden: coleta glam con mechones naturales en rostro.



Un espacio sensorial de Arkhé que conquistó a los asistentes

Durante la gala, la vicepresidenta de Arkhé Cosmetics y VMV Cosmetic Group entregó el galardón Marca España a Giuseppo, reforzando la implicación de la marca en un evento que celebra el liderazgo nacional femenino en distintos ámbitos. Además, durante el cóctel oficial de los premios, la marca contó con un espacio experiencial que fue uno de los puntos más visitados de la noche. Una experiencia inmersiva que reflejó el ADN de la marca: ciencia avanzada, innovación y belleza consciente.

