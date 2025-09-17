La arquitectura del futuro será sostenible; la visión de Elmer Cordova Torres - Elmer Cordova Torres

Madrid, 17 de septiembre de 2025.- En un mundo donde las ciudades crecen a un ritmo acelerado y el impacto ambiental se vuelve cada vez más evidente, la pregunta es clara: ''¿cómo vamos a habitar el planeta en las próximas décadas?'' Para Elmer Guadalupe Córdova Torres, arquitecto y creador de ECT Blog, la respuesta está en la arquitectura del futuro, una que combina tecnología, creatividad y respeto por el entorno.

Ciudades verdes y tecnología inteligente

El futuro de la arquitectura no es solo construir edificios más altos, sino diseñar espaciosmás inteligentes y más humanos. En su blog, Córdova Torres explora tendencias comolos edificios autosuficientes, capaces de generar su propia energía mediante panelessolares, recolectar agua de lluvia y regular su temperatura de manera natural gracias al diseño bioclimático.

“La sostenibilidad no es una moda, es la base de la arquitectura que viene. Los proyectos que no piensen en eficiencia energética y en el bienestar de las personas quedarán obsoletos”, señala Córdova Torres.

Materiales del mañana

En ECT Blog se analizan soluciones innovadoras: hormigón reciclado, madera tecnológica, fachadas vivas cubiertas de vegetación y el uso de inteligencia artificial para optimizar diseños y reducir desperdicios.

Inspirando a la nueva generación

Más que un espacio de difusión, el blog de Elmer Guadalupe Cordova Torres busca inspirar a estudiantes, profesionales y amantes de la arquitectura para que piensen en el impacto de cada decisión constructiva. El futuro será sostenible si todos los actores —diseñadores, constructores y usuarios— se comprometen con el cambio.

Un llamado a la acción

La visión de Córdova Torres es clara: la arquitectura debe ser el motor de transformación hacia ciudades resilientes, inclusivas y en armonía con la naturaleza. Su trabajo y publicaciones invitan a repensar el modo en que construimos, para que cada edificio sea parte de la solución y no del problema.

