Arrancan las votaciones para elegir el Mejor Servicio del Año 2026

Madrid, 10 de diciembre de 2025.-

Las votaciones comenzaron el 4 de noviembre y los consumidores podrán ganar hasta 27 premios por participar.

Ya está en marcha la edición 2026 del certamen Mejor Servicio del Año, la distinción en la que los consumidores eligen, con su voto directo, a los Mejores Comercios y Comercios Online de Servicios Españoles Las votaciones se abrieron el pasado 4 de noviembre y permanecerán activas durante las próximas semanas.

El galardón, referente en el sector, continúa consolidándose como el único reconocimiento basado exclusivamente en la opinión del consumidor, sin jurados ni valoraciones externas.

Aún se está a tiempo: si se es una marca, se puede participar

Las marcas que deseen participar en alguna de las categorías habilitadas todavía pueden sumarse al certamen.

Para solicitar información y formalizar la inscripción, las empresas interesadas pueden ponerse en contacto directamente con el equipo de Comercio del Año.

Los consumidores pueden ganar premios por participar

Todas las personas que voten entrarán automáticamente en el sorteo de 27 premios, entre ellos:

1.º premio: Viaje a Roma para dos personas

3 días en Roma con vuelos incluidos, 2 noches de hotel y un tour guiado por el Coliseo, el Palatino y el Foro Romano.

2.º premio: TV LED 55" Samsung Crystal UHD 55TU7125

3.º al 7.º premio: 5 Altavoces portátiles Bluetooth JBL Flip Essential 2

8.º al 12.º premio: 5 tarjetas de compra de 50 € en Amazon

13.º al 17.º premio: 5 tarjetas regalo de 30 € en tiendas a elegir

18.º al 27.º premio: 10 cupones “Rasca de la Once - Mega Millonario” con posibilidad de ganar hasta 1.000.000 €

Categorías participantes (provisional)

Modalidad FÍSICO

Agencias de Viajes

Agencias Inmobiliarias

Clínicas Dentales

Clínicas Veterinarias

Estaciones de Servicio

Gimnasios / Fitness

Lavado de Coches

Lavandería Autoservicio

Reparación de Lunas de Automóvil

Reparación y Mantenimiento del Automóvil

Servicios Asistenciales a Domicilio

Servicios de Limpieza del Hogar

Tintorerías y Lavanderías Exprés

Modalidad ONLINE

Academias y Cursos de Formación Online

Agencias de Viajes Online

Alarmas

Apps de Comida y Compra a Domicilio

Apps de Reserva de Hoteles y Viajes

Aseguradoras Online

Banca Online

Carsharing y Motosharing

Compraventa de Coches Online

Entidades Financieras de Crédito Online

Mensajería y Paquetería

Portales de Reseñas de Restaurantes

Portales Inmobiliarios

Proveedores de Acceso a Internet

Rent a Car Online

Un certamen que pone al consumidor en el centro

El sello Mejor Servicio del Año se ha convertido en una referencia para miles de consumidores que buscan marcas fiables, accesibles y con un servicio de calidad. Su formato, totalmente transparente y basado en votaciones reales, refuerza el compromiso del certamen con la objetividad y la confianza.

Las votaciones ya están activas y cualquier persona mayor de 18 años puede participar a través del enlace oficial del certamen.

Los consumidores pueden votar aquí: bit.ly/3Leoar0

Contacto de prensa

Comercio del Año – Mejor Servicio del Año: Maribel Torres

Correo: hola@mejorcomercio.es

Web: comeriodelaño.es

