Arrancan las votaciones del Mejor Comercio del Año 2027 y el Mejor Comercio Online del Año 2027 - Maribel Torres

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de abril de 2026.- Desde el pasado 16 de abril y hasta el 21 de septiembre, los consumidores ya pueden votar para elegir el Mejor Comercio del Año 2027, El Mejor Comercio Online del Año 2027 y la Mejor Franquicia del Año 2027. La opinión de los consumidores es un factor esencial para las marcas que deseen colocar a su cliente en el centro de todas sus estrategias. La estrategia “Customer Centric” está alineada con el valor que aporta Comercio del Año a los retailers, la encuesta más grande en España dirigida a los consumidores, en la que, para elegir a los ganadores, no existe jurado, sino que es el propio consumidor a través de su voto quien decide. En este contexto, Maribel Torres, Directora General de Comercio del Año en España, destaca la importancia de este modelo de participación directa del consumidor como herramienta clave para impulsar la transparencia y la mejora continua en el sector retail.

Gracias a los resultados recogidos de las votaciones, los retailers pueden conocer mucho mejor los hábitos de consumo de sus clientes, entender su comportamiento y aplicar acciones orientadas a mejorar la satisfacción de estos.

Los principales beneficios para las marcas participantes, son contar con informes detallados sobre la valoración de los consumidores, así como también de sus principales competidores, y de esta forma poder analizar y utilizar estos valiosos datos a la hora de tomar decisiones que impliquen la mejora de experiencia de compra para sus clientes.

Con más de 100.000 votos en su última edición, los trofeos de Comercio del Año son en la actualidad el punto de referencia para la investigación del consumidor en los diferentes sectores del retail. Los trofeos “Mejor Comercio del Año” son un sinónimo de garantía, calidad y confianza para los consumidores, ya que representan el fiel reflejo de su voz. Y para las marcas, conseguir el sello les permite ganar mayor visibilidad y notoriedad a la hora de llegar a sus clientes potenciales.

En esta edición, se vuelve a resaltar la importancia de la experiencia como factor clave a la hora de ofrecer excelencia a los consumidores, se contará nuevamente en esta edición con los trofeos de “Mejor Experiencia de Cliente” en compra física y/o en compra online “Mejor Atención al Cliente”. Ser reconocido como la “Mejor Experiencia de Cliente” y/o “Mejor Atención al Cliente” confirma el éxito de la cadena elegida para garantizar a los consumidores la calidad de su experiencia.

Para los consumidores, COMERCIO DEL AÑO representa una oportunidad para elegir a sus marcas favoritas, y además responder a la encuesta les permitirá participar en un sorteo para ganar fantásticos regalos, entre ellos entrar en sorteo para 1 viaje a Roma para 2 personas, 1 TV LED 55” Samsung Crystal UHD, 10 tarjetas regalo Amazon de 50€, 5 altavoces Bluetooth JBL y 10 cupones “Mega Millonario” de la ONCE.

Las marcas candidatas ya están movilizando a sus clientes para conseguir el voto.

Si una marca desea participar, todavía se puede formar parte de esta edición y beneficiarse de este reconocimiento.

Estas son las marcas ganadoras de la edición anterior:

Marcas ganadoras al Mejor Comercio del Año (MCA) 2026

Cosmética Natural: La Botica de los Perfumes

Perfumería y Cosmética: Primor

Óptica: General Óptica

Hipermercados: Eroski

Productos Eco y Bio: Veritas

Productos Frescos: Eroski

Supermercados: Aldi

Supermercados de Proximidad: Eroski City – Caprabo

Tiendas Gourmet y Delicatessen: Sabor a España

Supermercados Discount: Aldi

Bricolaje: Leroy Merlin

Cocinas: èggo

Jardinería: Leroy Merlin

Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa

Muebles, Decoración y Textil Hogar: Ikea

Joyería: Uno de 50

Moda Mujer: Mango

Moda General: Primark

Zapaterías: Deichmann

Cafeterías y Heladerías: Häagen Dazs

Hamburgueserías: Goiko

Panaderías – Degustación: Bertiz

Restaurantes de Comida Casual: La Tagliatella

Restaurantes de Comida Internacional: UDON

Restaurantes de Servicio Rápido: McDonald’s

Tapas y Cervecerías: 100 Montaditos

Electrónica, Informática, Tecnología y Electrodomésticos: Media Markt

Libros y Música: Fnac

Tiendas de Deportes: Decathlon

Multiproducto: Tedi

Marcas ganadoras a la Mejor Franquicia del Año (MFA) 2026

Cosmética Natural: La Botica de los Perfumes

Óptica: General Óptica

Supermercados de Proximidad: Eroski City – Caprabo

Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa

Cafeterías y Heladerías: Häagen Dazs

Panaderías – Degustación: Bertiz

Restaurantes de Comida Casual: La Tagliatella

Restaurantes de Comida Internacional: Udon

Tapas y Cervecerías: 100 Montaditos

Libros y Música: Fnac

Multiproducto: Tedi

Marcas ganadoras al Mejor Comercio Online del Año (MCO) 2026

Cosmética Natural: Yves Rocher

Farmacia y Parafarmacia: FarmaciasDirect

Perfumería y Cosmética: Primor

Supermercados e Hipermercados: Eroski – Caprabo

Bricolaje: Leroy Merlin

Electrodomésticos: Worten

Flores y Plantas a Domicilio: Original Flor

Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa

Muebles, Decoración y Textil Hogar: Ikea

Joyería: Uno de 50

Moda General: Mango

Moda Infantil: Kiabi

Moda Íntima y Baño: Women’secret

Zapatería: Skechers

Pizzas a Domicilio: Domino’s

Electrónica, Informática y Tecnología: Media Markt

Juguetes y Videojuegos: Game

Papelería y Material de Oficina: 123tinta.es

Tiendas de Deportes: Decathlon

Alimentos y Productos para Mascotas: Tiendanimal

Marketplace Venta Propia y Venta de Vendedores Externos: El Corte Inglés

Puericultura y Artículos para el Bebé: BebéCenter

Tiendas y Plataformas de Segunda Mano: Wallapop

Trofeos Especiales 2026

Mejor Experiencia del Cliente: Sabor a España

Mejor Atención al Cliente: Uno de 50

Contacto:

Maribel Torres

Directora General Comercio del Año en España

Maribel.torres@mejorcomercio.es

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