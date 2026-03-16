Los arreglos del hogar también tienen nombre de mujer; Zaloa Urrutikoetxea lidera Taskia - Taskia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de marzo 2026.-La digitalización también ha llegado a los servicios domésticos. Reparaciones, pequeñas reformas o tareas de mantenimiento del hogar se gestionan cada vez con mayor frecuencia a través de plataformas digitales que conectan a particulares con profesionales. Al frente de una de estas iniciativas se encuentra Zaloa Urrutikoetxea, CEO de Taskia, una plataforma tecnológica que opera en toda España y que este año se acerca a su décimo aniversario.

Taskia nació en el País Vasco con el objetivo de facilitar el contacto entre personas que necesitan ayuda en casa y profesionales de distintos gremios que ofrecen servicios relacionados con los arreglos y el mantenimiento del hogar. A través de la plataforma, los usuarios pueden publicar una tarea y recibir presupuestos de profesionales cercanos, gestionando posteriormente la contratación desde la web o desde la aplicación móvil.

Desde su lanzamiento, la plataforma ha experimentado un crecimiento progresivo y cuenta actualmente con más de 700.000 usuarios registrados en España. La comunidad incluye tanto a particulares que solicitan servicios como a profesionales que encuentran en la plataforma una vía para ofrecer su trabajo y ampliar su actividad.

El crecimiento de este tipo de plataformas se produce en paralelo a la evolución de los hábitos digitales de los consumidores. Cada vez es más habitual gestionar necesidades cotidianas del hogar a través de herramientas digitales, desde reparaciones o mudanzas hasta tareas de limpieza, bricolaje o pequeñas reformas.

La dirección del proyecto recae en Zaloa Urrutikoetxea, CEO de Taskia, quien lidera la compañía desde sus inicios y ha participado en la expansión de la plataforma a nivel nacional. En un sector en el que muchos de los servicios ofrecidos se asocian tradicionalmente a oficios masculinizados, el liderazgo femenino también está presente en la tecnología que conecta a profesionales y usuarios.

Con casi una década de actividad, Taskia se acerca a su décimo aniversario consolidando una comunidad digital que conecta a miles de profesionales con hogares en toda España. La plataforma mantiene su origen como iniciativa tecnológica surgida en el País Vasco y su vocación de facilitar el acceso a profesionales de confianza para resolver necesidades del hogar de forma sencilla y directa.

Más información sobre la plataforma puede consultarse en www.taskia.es

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