ASEDIE presenta el Informe sobre la Economía del Dato en el ámbito infomediario 2026

Informe ASEDIE 2026 - Lucia Truchuelo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril de 2026. - ASEDIE presenta la 14ª edición de su informe anual sobre el sector infomediario en el que ya se registran casi 800 empresas con una facturación de más de 2.870 millones de euros

El pasado 21 de abril, ASEDIE presentó el 14º Informe sobre la "Economía del Dato en el ámbito infomediario". Un año más, el análisis presentado, a través de las cifras y los datos, permite ver con claridad y poner en valor la importancia y el tamaño del sector. Un sector dinámico y sano que está en pleno auge.



El acto se celebró en las instalaciones de la Comunidad de Madrid, en concreto, en las nuevas instalaciones de Digitaliza Madrid. La bienvenida estuvo a cargo de Miguel López-Valverde Argüeso, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, que destacó la importancia del dato a la hora de ofrecer mejores servicios y soluciones para retos de presente y futuro. Asimismo, enfatizó la importancia de este encuentro anual y de seguir trabajando para mejorar la calidad y la apertura de datos.



A continuación, Reyes Feito Castellano, directora general de Gobernanza Pública. S.E. Función Pública, estuvo a cargo de la apertura y recalcó la importancia de los datos como eje central de transformación social y digital. Además, focalizó en los buenos resultados que da la gobernanza a multiniveles y la colaboración público-privada.



La presentación del 14º Informe estuvo a cargo de Luis Hernández, vicepresidente de la Comisión Fuentes Información de ASEDIE.



En la primera parte se actualizaron los datos de la edición anterior. En España existen 796 empresas infomediarias, representando un crecimiento del 5’15 % respecto a los valores de la edición anterior. Asimismo, la empleabilidad del sector también ha aumentado y actualmente se sitúa en los 26.538 empleados.



Es innegable que los datos son cada vez más valiosos y más protagonistas que nunca, desempeñando roles cada vez más determinantes. Asimismo, el crecimiento del sector infomediario muestra como se ha vuelto un sector crucial en la economía española, alcanzando un capital suscrito de 252.201.220 €, representando un total de 2.870.428737 € de volumen de negocio.



En la segunda parte del acto se presentaron los avances del TOP 10 ASEDIE, iniciativa colaborativa protagonizada por las Comunidades Autónomas para la apertura y acceso a información pública. Se hizo una mención especial al trabajo realizado por la dirección general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico del Govern de les Illes Balears en la apertura de datos, enfatizando su papel de pioneros al ser la primera comunidad autónoma en haber dado acceso a las diez bases de datos recogidas en el TOP 10 ASEDIE.



De esta manera, el 14º Informe ASEDIE demuestra de forma contundente como el Ecosistema del Dato no hace más que crecer en España, facturando cada vez más e incorporando cada año nuevos agentes. El papel que juega ASEDIE a través de la colaboración público-privada es clave para tratar de sacar el mayor beneficio económico y social a los datos abiertos y a las nuevas fórmulas de intercambio de información.



En el contexto del acto de la presentación del informe, ha sido nombrado Juan María Sainz Muñoz, socio honorario de ASEDIE, como reconocimiento a su impulso, su compromiso y su valiosa contribución a la asociación desde sus inicios.



La ponencia de cierre fue a cargo de Ana Palacios Morillo, directora general del Dato. S.E Digitalización e I.A., quien subrayó la importancia de la gobernanza del dato y valoró muy positivamente la trayectoria de colaboración entre las instituciones públicas y ASEDIE. Seguidamente Ignacio Jiménez, presidente de ASEDIE, fue el encargado de clausurar el acto.



ASEDIE se comprometió a seguir trabajando activamente para seguir impulsando y mejorando la Economía del Dato y anunció que el informe estará disponible en su web la próxima semana.







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Pie de foto: Informe ASEDIE 2026

Autor: Lucia Truchuelo