ASFERTGLOBAL presenta Kiplant MetaZym la primera generación de soluciones de la nueva tecnología MetaPURE

(Información remitida por la empresa firmante)

ASFERTGLOBAL ha vuelto a destacar en una nueva edición de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas (Fruit Attraction), celebrada del 30 de septiembre al 2 de octubre en IFEMA Madrid. La empresa, especializada en Biofertilizantes, Bioestimulantes y soluciones de Biocontrol, presentó sus más recientes innovaciones, consolidando su posición como referente en el ámbito de las biosoluciones agrícolas

Madrid, 07 de octubre de 2025.-

"FRUIT ATTRACTION es un punto de encuentro estratégico donde compartimos nuestra visión, presentamos nuestras tecnologías y reforzamos nuestro compromiso con los agricultores, ayudándoles a mejorar la productividad y a avanzar hacia una agricultura más resiliente y sostenible", señalan desde ASFERTGLOBAL. "Siempre es inspirador volver de esta feria con relaciones fortalecidas y la certeza de que estamos contribuyendo activamente al futuro del sector".



Durante los tres días del evento, clientes, distribuidores y profesionales del sector agrícola visitaron el espacio de ASFERTGLOBAL, donde pudieron conocer de primera mano las últimas novedades presentadas por la compañía. Entre ellas, destacó el lanzamiento de MetaPURE™ – Precision in Bioactive Metabolites, una tecnología de vanguardia que marca un nuevo hito en la innovación aplicada al desarrollo de bioestimulantes.



MetaPURE™ garantiza una mayor eficacia y estabilidad gracias a un avanzado proceso de purificación, concentración y estabilización de metabolitos bioactivos producidos por microorganismos. Según explicó Joaquim Machado, R&D Manager de ASFERTGLOBAL, esta tecnología abre el camino hacia una nueva generación de biosoluciones más precisas y consistentes, diseñadas para optimizar el rendimiento y la resiliencia de los cultivos.



Asociada a esta tecnología pionera, Asfertglobal presentó también Kiplant MetaZym, el primer producto desarrollado con la tecnología MetaPURE™. Esta solución innovadora está formulada a partir de postbióticos, metabolitos bioactivos derivados de microorganismos cuidadosamente seleccionados.



Durante la presentación, Pedro Sebastião, Technical Director de ASFERTGLOBAL, explicó cómo Kiplant MetaZym actúa en los cultivos mediante una triple acción: bioestimulación, bioprotección e inducción de resistencia. Gracias a este enfoque integral, el producto fortalece el sistema inmunitario vegetal y contribuye a una protección más duradera y sostenible frente a factores de estrés.



Desde ASFERTGLOBAL destacan que esta innovación "allana el camino para una nueva categoría de soluciones agrícolas que combinan, de forma única, la bioestimulación y la inducción de defensas a través de metabolitos secundarios microbianos purificados".



Con MetaPURE™ y Kiplant MetaZym, ASFERTGLOBAL reafirma su compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación, generando soluciones que responden a los desafíos actuales y futuros de la agricultura, y contribuyendo activamente a una producción agrícola más eficiente, sostenible y biológicamente avanzada.



Emisor: ASFERTGLOBAL

Contacto

Nombre contacto: José Esteban Ruiz Álvarez

Descripción contacto: Periodista

Teléfono de contacto: 640 161 039



