Así es Golden Beach, la línea más juvenil de Venus

La firma española, que cuenta con casi 100 años de historia, sigue manteniéndose como todo un referente en la moda baño de nuestro país. Golden Beach, su línea más juvenil, llega con un total de 11 bañadores y 20 bikinis que, sin duda, no han dejado a nadie indiferente

Madrid, 30 de julio de 2025.- Venus, firma de baño española nacida en la década de los años 30 y pionera en España en su sector, sorprendía hace unos meses con una de sus colecciones más rompedoras de los últimos tiempos. Así pues, su colección 2025, llena de colores vibrantes, pasión e historia, ya se ha convertido en una de las favoritas de todas sus clientas.



Este año, además, Venus ha sorprendido al sector de la moda y a su público lanzando una nueva línea que, sin duda, no ha dejado a nadie indiferente: Golden Beach. Esta colección, que incluye un total de 11 bañadores y 20 bikinis, está enfocada a un público más joven, apostando por bikinis mini, así como por tejidos y colores de máxima tendencia en el sector, como el marrón, que se ha colado en el armario de cualquier it girl este verano.



Así pues, Golden Beach se convierte en la propuesta más fresca y desenfadada de Venus, pensada para una generación joven que busca estilo sin renunciar a la comodidad y, por supuesto, a la sofisticación y la calidad. Con diseños vibrantes y siluetas modernas, esta línea capta el espíritu libre del verano. Cada prenda está pensada para destacar en la playa o la piscina, fusionando las últimas tendencias con un toque distintivo y original.



Dirigida a quienes viven el verano con intensidad, Golden Beach combina tejidos de alta calidad con cortes que realzan la figura de forma natural. La colección apuesta por la versatilidad: bikinis, y bañadores que pueden usarse tanto para tomar el sol como para convertirse en la prenda perfecta a la hora de combinar un look playero para disfrutar de un atardecer frente al mar o un ratito de chiringuito y cócteles con amigas. Sin duda, esta nueva línea de Venus es la opción ideal para quienes buscan un look actual, juvenil y lleno de personalidad.



Además, cabe destacar que, por supuesto, la firma se ha mantenido fiel a su filosofía de marca también en este lanzamiento, apostando por materia prima de primera calidad, y un patronaje excesivamente cuidado para seguir apostando por la elegancia, la sofisticación y la exclusividad también de cara a conquistar a su público más joven.



"Golden Beach ha llegado para quedarse. Tras muchos años acompañando a distintas generaciones de nuestro país, ha llegado el momento de apostar por un público más joven sin perder la esencia de lo que siempre ha sido y será Venus. Sin duda, este lanzamiento ha marcado un antes y después en nuestra marca y está siendo, desde ya, todo un éxito", afirma Marcos Pizarro, Director General de Venus.



Por último, señalar que todos los bañadores y bikinis de la firma están disponibles tanto en su tienda online como en El Corte Inglés.



