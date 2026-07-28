Asociación AREC logra exonerar más de 1.100.000 € a una familia con la Ley de la Segunda Oportunidad - Arec

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de julio de 2026.- El fracaso de un negocio puede desencadenar una situación económica difícil de revertir cuando las obligaciones financieras siguen creciendo y las reclamaciones de los acreedores no cesan. Para muchas familias, las deudas dejan de ser únicamente un problema económico y pasan a condicionar su estabilidad y su futuro.

Asociación AREC ha conseguido que una familia quede liberada de una deuda superior a 1.100.000 euros gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, tras culminar un procedimiento concursal especialmente complejo. Este artículo, elaborado en colaboración con Matías Prats, recoge los detalles de una resolución que abre la puerta a una nueva etapa después de años de dificultades económicas y personales. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

Años de incertidumbre que terminaron con una nueva oportunidad

El procedimiento correspondía a una familia que quedó atrapada en un proceso de insolvencia después del fracaso de su actividad empresarial. Con el paso del tiempo, los afectados llegaron a acumular una deuda superior a 1.100.000 euros, mientras se sucedían los embargos, las reclamaciones de la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y numerosos acreedores, sin encontrar una solución que permitiera revertir un escenario que afectaba a toda la unidad familiar.

La complejidad jurídica del concurso exigió un trabajo técnico exhaustivo por parte del equipo especializado de la entidad. Finalmente, el proceso concluyó con la exoneración íntegra de la deuda mediante la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, lo que permitió dejar atrás años de incertidumbre y recuperar la posibilidad de reconstruir el futuro sin el peso de unas obligaciones que habían llegado a resultar inasumibles.

"Después de tantos años conviviendo con esta situación, la exoneración supone mucho más que cancelar una deuda; representa la posibilidad real de empezar una nueva etapa con tranquilidad y estabilidad para toda la familia", señalan desde la Asociación AREC.

Más de 500 familias ya han dejado atrás sus deudas gracias a la Asociación AREC

Este caso se incorpora a los más de 500 en los que la Asociación AREC ha logrado que personas y familias afectadas por el sobreendeudamiento puedan acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad para dejar atrás sus obligaciones económicas. Como asociación sin ánimo de lucro de ámbito estatal, analiza de forma individualizada cada situación y cuenta con profesionales especializados en insolvencia, derecho bancario y mediación para estudiar la viabilidad jurídica de cada expediente.

Además de la aplicación de este mecanismo legal, la Asociación desarrolla actuaciones relacionadas con el levantamiento de embargos, la paralización de ejecuciones, la reclamación de gastos hipotecarios y cláusulas abusivas, los seguros de vida e invalidez y otras materias vinculadas a la protección patrimonial de personas en dificultades económicas.

Después de años de presión económica, reclamaciones y embargos, esta resolución permite afrontar el futuro desde una realidad completamente distinta. El procedimiento culminado por la Asociación AREC demuestra el alcance que puede tener la Ley de la Segunda Oportunidad cuando concurren los requisitos previstos por la normativa y devuelve la posibilidad de empezar de nuevo a quienes creían haber agotado todas las alternativas.

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