Atos, actor clave en Cloud según el Universo de Integradores 2025 de Penteo

Atos, líder global en tecnología impulsada por IA, se posiciona como un actor clave en el sector tecnológico, según el Informe Cloud Report 2025 - Universo de Integradores elaborado por la consultora Penteo

Penteo es una firma independiente de análisis tecnológico que opera en España y Portugal. Evalúa el mercado TIC y ayuda a las empresas y directivos a tomar decisiones estratégicas sobre innovación, transformación digital y proveedores tecnológicos.



El informe subraya el enfoque integral de la compañía, sustentado en la inteligencia artificial y en los principios de soberanía digital. También destaca sus capacidades completas en servicios cloud de extremo a extremo, reforzadas por un sólido portafolio de alianzas con hiperescalares, herramientas propias y activos innovadores desarrollados a nivel global.



A su vez, las referencias encuestadas valoran especialmente la profundidad técnica de sus equipos, su compromiso con la sostenibilidad y su flexibilidad en entornos híbridos y multicloud. Además, reconocen su competitiva relación calidad-precio y muestran una alta predisposición a recomendar sus servicios.



Fortalezas

El informe posiciona a Atos como un partner tecnológico de confianza gracias a su capacidad para gestionar el ciclo completo de vida tecnológico mediante soluciones híbridas y multicloud adaptadas a cada cliente.



La combinación de experiencia global y presencia local asegura entornos seguros, flexibles y alineados con los objetivos de negocio, respaldados por alianzas estratégicas con los principales hyperscalers y un equipo de expertos certificados que garantizan calidad y mejora continua.



Penteo también resalta el portafolio diferencial de Atos, que cubre desde hardware y plataformas hasta aplicaciones y servicios gestionados, apoyado en más de 2.100 patentes e impulsado por la innovación en supercomputación en la nube, inteligencia artificial, computación cuántica y herramientas pioneras en sostenibilidad como EcoDesignCloud.



Oportunidades de crecimiento

Este sólido posicionamiento se traduce, según el estudio, en grandes oportunidades de crecimiento gracias a la capacidad de Atos de ampliar su propuesta de valor más allá de las grandes organizaciones y sectores regulados, acercando soluciones paquetizadas y estandarizadas al segmento PyMe, donde existe un potencial de desarrollo significativo. Al mismo tiempo, la aceleración en el uso de inteligencia artificial le permite optimizar costes, automatizar procesos y ofrecer una respuesta más rápida y personalizada a las necesidades de sus clientes. Finalmente, el informe destaca el compromiso de Atos con la sostenibilidad y la soberanía digital, que refuerza aún más su papel como aliado estratégico para aquellas organizaciones que buscan una transformación digital segura, responsable y diferencial.



Evolución del mercado

El informe confirma que la nube ha dejado de ser únicamente una infraestructura de soporte para convertirse en el auténtico núcleo de la arquitectura digital y el principal motor de la transformación empresarial en España.



Según Penteo, el mercado cloud evoluciona de un "cloud habilitador", centrado en proveer infraestructura, a un "cloud transformador", que impulsa la reinvención de modelos de negocio y sirve de base para plataformas inteligentes potenciadas por la inteligencia artificial.



En este contexto, la arquitectura digital y los datos cobran protagonismo con la consolidación de enfoques como el data mesh o el data fabric, y con el auge de plataformas analíticas en la nube. Lejos de desaparecer, los data warehouses tradicionales conviven con arquitecturas distribuidas más autónomas, escalables y orientadas a la explotación avanzada del dato.



Al mismo tiempo, la creciente complejidad del entorno multicloud exige nuevas capacidades de orquestación, automatización, AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations), y políticas de gobierno coherentes que permitan mantener bajo control los costes, optimizar el rendimiento y reforzar la seguridad.



Nuevos actores

Penteo señala que el mercado impulsa la figura del "integrador transformador", capaz de combinar outsourcing y la gestión de infraestructura híbrida con la modernización de aplicaciones, metodologías DevSecOps (Desarrollo, Seguridad y Operaciones), SRE (Ingeniería de Confiabilidad del Sitio) e Ingeniería de Plataforma, la adopción de MLOps (Operaciones de Aprendizaje Automático) y FinOps (DevOps Financiero), así como el gobierno del dato y la seguridad, siempre orientado a resultados de negocio tangibles.



El valor diferencial de estos integradores reside en un conjunto de capacidades avanzadas: desde la gestión y el gobierno multicloud hasta la modernización y refactorización de aplicaciones, pasando por la adopción de arquitecturas data mesh/fabric, la aplicación de AIOps, la automatización mediante IaC (Infrastructure as a Code), el desarrollo de ofertas sectoriales específicas, la creación de centros de excelencia y aceleradores propios, así como el cumplimiento normativo, la soberanía del dato y los compromisos ESG.



Estas capacidades se potencian gracias a alianzas estratégicas con proveedores Cloud y terceros, que aportan recursos avanzados y facilitan soluciones de cloud soberano alineadas con los marcos regulatorios europeos.



Según Marc Isern, Analista en Penteo, "Atos avanza en la dirección adecuada para responder a las necesidades de las empresas en España. Gracias a sus capacidades globales y a su conocimiento del entorno local, permite ofrecer a cada organización la solución cloud que mejor impulse su transformación"



"Este reconocimiento de Penteo reafirma nuestra posición como socio estratégico de referencia para aquellas organizaciones que buscan una transformación digital segura, sostenible y basada en la soberanía del dato", afirma Salvador Folgado, Director de Cloud e Infraestructura moderna de Atos en Iberia. "Mediante un enfoque holístico que equilibra innovación tecnológica, alianzas internacionales y arraigo local, respaldamos a empresas de todos los tamaños en la adopción de un modelo cloud más eficiente, flexible y responsable".



