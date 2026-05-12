Atos y Backbase impulsarán en España una banca segura y nativa en IA

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(Información remitida por la empresa firmante)

Atos, líder global en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, ha anunciado la firma de un acuerdo marco de colaboración con Backbase, creador del AI-Native Banking OS

Madrid, 12 de mayo de 2026.- Esta alianza refuerza la cooperación entre ambas compañías para ayudar a las entidades financieras a acelerar su transformación hacia modelos bancarios nativos en IA, garantizando al mismo tiempo el control, el cumplimiento normativo y la resiliencia en entornos cada vez más complejos y regulados; Además de España, en mercados internacionales de África, Asia-Pacífico, Oriente Medio, Portugal, Sudeste de Europa, Suiza y Turquía.



Las entidades financieras afrontan una creciente presión para innovar mediante inteligencia artificial sin comprometer la seguridad de los datos, el control operativo ni el cumplimiento regulatorio. En este contexto, Atos y Backbase trabajarán conjuntamente para modernizar las plataformas bancarias de sus clientes, asegurando que los procesos de transformación sean seguros, estén debidamente gobernados y cumplan con los requisitos específicos de soberanía digital.



El acuerdo establece un marco estructurado de colaboración en áreas como el desarrollo de oportunidades, los servicios profesionales, la capacitación de equipos, la entrega de proyectos y las iniciativas conjuntas de comercialización. Gracias a esta colaboración, ambas compañías apoyarán a bancos e instituciones financieras en la modernización de los recorridos de cliente, la mejora de la interacción digital y la creación de experiencias bancarias más ágiles y centradas en el usuario.



La alianza combina el AI-Native Banking OS de Backbase con la experiencia de Atos en transformación basada en IA, integración de sistemas, cloud soberano, ciberseguridad y prestación de servicios a gran escala. La complementariedad de ambas capacidades permitirá a las entidades financieras construir entornos bancarios digitales más ágiles, resilientes y preparados para el futuro.



Daniele Principato, director de la región de International Markets de Atos, señaló: "Este acuerdo con Backbase refleja nuestro compromiso de ayudar a las entidades financieras de los mercados internacionales a aprovechar el potencial de la inteligencia artificial de forma segura y escalable. La demanda de plataformas bancarias resilientes y preparadas para el futuro continúa creciendo en todas nuestras regiones y, gracias a la combinación de nuestra experiencia global, nuestro liderazgo regional y la colaboración con socios estratégicos, estamos en una posición privilegiada para acompañar a nuestros clientes en sus procesos de transformación con confianza y control".



Por su parte, Ricardo Ribelles, Global VP Partnerships and Alliances de Backbase, afirmó: "Atos aporta la infraestructura de cloud soberano, la capacidad de integración y el alcance regional que los bancos de estos mercados necesitan. Juntos ayudamos a cerrar la brecha entre las ambiciones de IA de las entidades financieras y la realidad de desplegar estas capacidades a gran escala dentro de arquitecturas gobernadas, seguras y alineadas con los requisitos locales de soberanía del dato".



Este acuerdo refuerza además el papel de Atos como socio estratégico del sector financiero, impulsando programas de transformación seguros, soberanos y nativos en IA, al tiempo que aprovecha la profunda experiencia de Backbase en banca y tecnologías agentic para acelerar la innovación y la modernización.

Contacto

Emisor: Atos

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Atos

Teléfono de contacto: 620059329