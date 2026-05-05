Atos lanza una oferta integrada de soberanía digital para entornos regulados e impulsados por IA

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(Información remitida por la empresa firmante)

Atos Group, líder global en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, ha anunciado hoy el lanzamiento a nivel mundial de su oferta integrada de Soberanía Digital, diseñada para ayudar a las organizaciones a mantener el control, la autoridad y la responsabilidad sobre sus datos, infraestructuras, aplicaciones y operaciones digitales, al tiempo que gestionan de forma continua las dependencias críticas, la exposición a distintas jurisdicciones y los riesgos de disrupción

Madrid, 5 de mayo de 2026.- La propuesta de valor de Soberanía Digital de Atos Group combina una experiencia soberana de extremo a extremo con capacidades full stack, que abarcan desde la consultoría y el diseño hasta el despliegue y la operación en toda la cadena tecnológica: cloud, infraestructuras, ciberseguridad, plataformas de datos, inteligencia artificial, aplicaciones y puesto de trabajo digital. Esta oferta se apoya en conocimiento local cuando es necesario —incluyendo equipos con acreditaciones de seguridad— y en la experiencia conjunta de Atos y Eviden. Asimismo, se fundamenta en marcos avanzados de ciberseguridad para la protección de datos, el control de accesos y la mitigación de amenazas, incluyendo soluciones europeas de cifrado de datos desarrolladas por Eviden.



El objetivo de Atos Group es convertir la soberanía en un estándar operativo: capacitar a sus clientes para gestionar sus dependencias críticas aplicando años de experiencia en entornos regulados y de misión crítica, con un enfoque de "soberanía desde el diseño" integrado en todo su porfolio.



Una propuesta de valor diferencial que ofrece:



• Un enfoque coherente y sistemático, adaptado a cada cliente



La oferta integrada de Atos Group se basa en un marco unificado construido sobre principios clave de diseño soberano, como los estándares abiertos y la interoperabilidad. Esto facilita la portabilidad, reduce la dependencia de proveedores y simplifica la migración e integración, al tiempo que garantiza una orquestación segura y una gobernanza continua. Además, permite distintos niveles de soberanía adaptados a cada organización y a la naturaleza de sus cargas de trabajo.



• Una experiencia consolidada tras décadas en entornos críticos



La oferta se sustenta en una trayectoria contrastada en sectores altamente regulados y de misión crítica —Administración Pública, Defensa, Servicios Financieros y Sanidad—, así como en alianzas estratégicas con proveedores seleccionados que contribuyen a reducir la complejidad y reforzar la capacidad de elección, el control y la responsabilidad del cliente.



• Un ADN europeo con alcance global



Gracias a su arraigo europeo y a su experiencia en los requisitos de soberanía del sector público en la UE y a nivel nacional, Atos Group se posiciona como un socio sólido para desplegar estrategias de soberanía digital en otros países y marcos legales, ayudando a las organizaciones a gestionar estos requisitos en distintos entornos regulatorios.



• Una capacidad única en ciberseguridad europea como base de la soberanía



Como actor reconocido en ciberseguridad, Atos Group integra productos europeos soberanos con servicios end-to-end dentro de su propuesta. La ciberseguridad se incorpora desde el diseño como capa de garantía de la soberanía, permitiendo implementar, supervisar y auditar el control sobre identidades, accesos, trazabilidad y gestión de claves criptográficas, extendiendo además estos principios a los agentes de inteligencia artificial.



Con esta oferta, Atos Group convierte la soberanía digital en una capacidad operativa real para sus clientes, basada en la transparencia, la libertad de elección y el control, y respaldada por equipos de Atos, Eviden y Atos Amplify, su firma de consultoría. La compañía hace visibles las dependencias, aplica controles efectivos de forma homogénea en todos los entornos y preserva la flexibilidad a largo plazo mediante estándares abiertos y portabilidad. Atos Amplify apoya a las organizaciones en la evaluación de riesgos y en la definición de su hoja de ruta soberana, haciendo explícitos los equilibrios entre coste, complejidad y tiempo de salida al mercado en función de la criticidad del negocio.



Esta iniciativa refuerza la ambición tecnológica de Atos Group, basada en tres pilares estrechamente conectados: inteligencia artificial agentiva, soberanía digital y ciberseguridad, concebidos para ayudar a las organizaciones a aprovechar la IA con confianza, control y valor operativo medible, incluso en entornos regulados.



"La soberanía digital se ha convertido en una prioridad estratégica al más alto nivel, especialmente a medida que la inteligencia artificial acelera las dependencias y aumenta la exposición en datos, sistemas y cadenas de suministro", señala Michael Kollar, responsable de Soberanía Digital de Atos Group y director de Cloud & Modern Infrastructure y Digital Workplace. "Con nuestra oferta integrada, ayudamos a las organizaciones a convertir la soberanía en una capacidad operativa: integral, aplicable a través de la ciberseguridad y adaptable a distintas jurisdicciones y prioridades de negocio, permitiéndoles seguir innovando con confianza y control".



Para Atos Group, la soberanía digital comienza con una visibilidad clara y un control efectivo sobre los datos, las aplicaciones, las operaciones y la exposición a distintas jurisdicciones. Se materializa mediante controles granulares específicos para cada carga de trabajo, integrados en infraestructuras, aplicaciones, inteligencia artificial y ciberseguridad, y requiere gestionar de forma consciente el equilibrio entre coste, innovación y rapidez de despliegue, dado que la mayoría de las organizaciones operan con entornos mixtos, soberanos y no soberanos.



Además, la soberanía se extiende a todo el ecosistema de inteligencia artificial, incorporando mecanismos de control en tiempo de ejecución, supervisión de modelos y datos, y automatización de políticas.



Esta oferta complementa el reciente lanzamiento de Atos Sovereign Agentic Studios, orientado a ayudar a las organizaciones a pasar de pilotos de IA agentiva a entornos productivos de forma segura, escalable y bajo los niveles de control soberano requeridos, con seguridad, gobernanza y supervisión humana integradas desde el inicio.





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