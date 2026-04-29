Atos lleva la IA de la Comunidad de Madrid del laboratorio a la realidad en su nuevo portal web

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(Información remitida por la empresa firmante)

Atos ha liderado la industrialización y puesta en producción de la inteligencia artificial que da soporte al nuevo modelo de atención digital de la Comunidad de Madrid

Madrid, 29 de abril de 2026.- Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por Inteligencia Artificial, ha desempeñado un papel determinante en la transformación del modelo de atención digital de la Comunidad de Madrid, haciendo posible la puesta en producción de las capacidades de Inteligencia Artificial que sustentan su nueva plataforma de información y servicios ciudadanos.



La compañía ha liderado el paso de múltiples pruebas de concepto de Inteligencia Artificial a un entorno plenamente operativo, garantizando la industrialización, integración y escalabilidad de la tecnología necesaria para su uso real por parte de los ciudadanos.



Este hito supone la evolución de iniciativas experimentales de IA hacia un sistema estable, seguro y preparado para su operación a gran escala, capaz de soportar el acceso simultáneo de millones de usuarios y la actualización continua de información oficial.



En este contexto, SOL actúa como una de las interfaces conversacionales del sistema: un asistente virtual -con avatar- que permite a los ciudadanos interactuar en lenguaje natural, tanto por voz como por texto, para acceder de forma sencilla a los servicios e información de la Comunidad de Madrid que forman la base de conocimiento de SOL.



Además, los buscadores inteligentes del portal web acceden a través de esta solución a búsquedas más ricas y mejor contextualizadas.



Atos se ha centrado en robustecer la idea de concepto, en ampliar la base de conocimiento -actualizada periódicamente- y refinar las búsquedas de contenido con IA, además de escalar la solución sobre la plataforma Azure de Microsoft.



La presentación oficial de SOL ha tenido lugar hoy en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en un acto presidido por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Contacto

Emisor: Atos

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: GPS Imagen y comunicación

Teléfono de contacto: 620059329