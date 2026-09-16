Atos, Open y Thales ganan los contratos de UGAP para servicios de cloud e infraestructuras en Francia

Un ejecutivo utilizando herramientas digitales - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

El consorcio combina las capacidades de Atos, Open y Thales en cloud, infraestructuras, ciberseguridad e inteligencia artificial para acelerar la transformación digital del sector público francés con un enfoque seguro, soberano y responsable. El grupo tecnológico ofrecerá durante cuatro años estos servicios a los clientes públicos de la principal central de compras públicas en todo el territorio galo

París, 16 de septiembre de 2026.- Tras el correspondiente proceso de licitación, UGAP ha seleccionado los servicios ofrecidos por el consorcio formado por Atos, Open y Thales para sus contratos PEC (servicios prestados en entornos cloud) y EIR (servicios de TI y operación de redes), con una duración de cuatro años.



Atos será el contratista principal del lote PEC, mientras que Open será el contratista principal del lote EIR. Ambas compañías se asocian con Thales, que aporta al consorcio su experiencia en seguridad y soberanía digital. Los contratos están dirigidos a ministerios y organismos de la Administración pública, autoridades locales, instituciones sanitarias, entidades de la Seguridad Social y empresas y, en general, a todos los clientes de UGAP.



El objetivo es acompañar la transformación digital de estas organizaciones en todo el territorio francés, incluidos los departamentos y territorios de ultramar, cubriendo sus necesidades de infraestructura de TI y servicios cloud, tanto públicos como privados.



Una oferta orientada a los principales retos de la modernización digital del sector público

Las soluciones PEC y EIR de UGAP responden a algunos de los principales retos de la modernización digital del sector público y se alinean con la estrategia de cloud como eje central, que establece la nube como opción preferente para los proyectos digitales de la Administración.



El alcance de estos contratos también contempla la adopción de tecnologías de inteligencia artificial, de acuerdo con los requisitos nacionales en materia de seguridad, confianza digital y calidad de servicio.



Una alianza de expertos al servicio de la transformación digital del sector público

El consorcio combina un profundo conocimiento de los retos específicos del sector público, de UGAP y de sus clientes, con una amplia experiencia tecnológica en cloud, infraestructuras y ciberseguridad.



La complementariedad de estas tres empresas francesas líderes permite ofrecer a UGAP las capacidades necesarias para impulsar una transformación digital a escala industrial, proporcionando a sus clientes altos niveles de protección de datos, experiencia tecnológica, seguridad y proximidad local.



Una oferta integrada, industrializada y responsable

El consorcio, apoyado por una amplia red de socios, cubre todos los casos de uso relacionados con la producción de TI, tanto en instalaciones propias como en entornos cloud, desde la planificación y el diseño de los proyectos hasta su operación.



Su enfoque independiente de los proveedores cloud permite ofrecer servicios y soluciones adaptados a las necesidades específicas de cada cliente de UGAP y avanzar en la industrialización de las operaciones.



El consorcio también incorpora capacidades de inteligencia artificial, especialmente a través de AIOps, para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los servicios digitales. Asimismo, tiene en cuenta la huella de carbono asociada a las arquitecturas propuestas, como parte de su compromiso con un modelo digital más responsable.



"La confianza de UGAP en la experiencia combinada de Atos, Open y Thales demuestra la solidez de nuestra propuesta de valor conjunta. Para los clientes de UGAP, el consorcio ofrece un marco contractual competitivo y de alto rendimiento, adaptado a sus retos en materia de transformación cloud, despliegue seguro de infraestructuras y control de costes.



Además de esta alianza coherente y de valor añadido, nuestro consorcio cuenta con una amplia red de socios y especialistas de confianza, incluidas pequeñas y medianas empresas, en los ámbitos del cloud público y privado y de la inteligencia artificial. Esta red contribuye también a promover el desarrollo sostenible y la inclusión social, elementos fundamentales para impulsar los valores de UGAP en todo el territorio", declararon Franck Chartier, director general de Atos Francia; Valérie Benvenuto, directora general de Open; y Hélène Bringer, directora general de Thales Digital Services.

Contacto

Emisor: Atos

Nombre contacto: Inma Moscardó

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación

Teléfono de contacto: 620059329



