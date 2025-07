Atos renueva su alianza con Google Cloud e impulsa la innovación en la nube

(Información remitida por la empresa firmante)

Atos, líder mundial en transformación digital y servicios gestionados, ha anunciado la renovación de su condición de proveedor de servicios gestionados (MSP) de Google Cloud, lo que refuerza la alianza estratégica entre ambas organizaciones

Madrid, 23 de julio de 2025.- Como socio premier de Google Cloud y MSP certificado de Google Cloud, Atos seguirá proporcionando soporte avanzado, optimización y gestión basada en IA de los entornos de Google Cloud a clientes de todos los sectores, acelerando su transición digital hacia soluciones de IA y maximizando el valor de sus inversiones en la nube. Este nuevo reconocimiento destaca la experiencia demostrada de Atos en migración a la nube, análisis de datos, IA, seguridad y modernización de aplicaciones. Esta renovación reafirma la excelencia continuada de Atos en la prestación de servicios nativos en la nube, soluciones de infraestructura escalables y modernización digital integral a empresas de todo el mundo.



"Estamos orgullosos de renovar nuestra certificación como proveedor de servicios gestionados de Google Cloud, lo que demuestra nuestro compromiso continuo con la innovación, la excelencia operativa y la obtención de resultados medibles para nuestros clientes", afirma Alexa Vandenbempt, directora de asociaciones del grupo Atos. "Esta renovación refuerza nuestra larga asociación estratégica y nos permite seguir ayudando a las organizaciones a alcanzar agilidad, escalabilidad y crecimiento sostenible. Esto continúa nuestro impulso tras nuestro reciente premio Google Cloud Partner of the Year Award for Crisis Response & Resilience".



La iniciativa MSP de Google Cloud reconoce a los socios que cumplen con rigurosos estándares de competencia técnica, éxito de los clientes y prestación de servicios. La renovación de Atos se produce tras una auditoría exhaustiva de sus capacidades, el impacto en los clientes y la inversión continua en tecnologías de Google Cloud y el desarrollo del talento.



Este hito se suma a una colaboración de una década entre Atos y Google Cloud, que incluye iniciativas conjuntas de comercialización, como laboratorios de innovación conjunta, Bare Metal Solution, Google Cloud VMware Engine y Database Modernization for AI.



