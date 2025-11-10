Audi apoya el talento joven en el Demo Day de la 1ª edición de Audicrea Start

(Información remitida por la empresa firmante)

Cinco proyectos de innovación social desarrollados por jóvenes emprendedores han sido presentados en el Demo Day de la primera edición de Audicrea Start, el programa de incubación intensivo impulsado por Audi España que apoya el talento joven

El programa, que se desarrolló durante cuatro meses, forma parte de la plataforma educativa y social Audicrea, una iniciativa de Audi España que busca fomentar la creatividad, la innovación y el impacto positivo en la sociedad.



Audicrea Start nace como una evolución natural de Audicrea Challenge, la competición de innovación social dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, con el objetivo de acompañar a los jóvenes más allá del aula y ayudarles a transformar sus ideas en proyectos reales de impacto social.



"El verdadero progreso solo puede lograrse combinando tecnología, creatividad y propósito. Audicrea Start ofrece a los jóvenes una plataforma real para convertir sus ideas en proyectos transformadores que generen impacto positivo en la sociedad", afirma Alberto Teichman, Director de Audi España.



Durante el proceso de incubación, los participantes han seguido una metodología intensiva basada en el 66 Incubation Method de Imagine Creativity Center, liderado por Xavier Verdaguer, partner educativo del programa. Se trata de una ruta para desarrollar los proyectos con la guía de mentores, expertos en emprendimiento y sesiones formativas centradas en innovación, modelo de negocio, marketing, financiación y validación de mercado, entre otras.



El Demo Day ha servido de cierre de la primera edición de Audicrea Start, brindando a los jóvenes emprendedores la oportunidad de mostrar los avances logrados, crear comunidad y atraer las inversiones necesarias para convertir esas iniciativas en proyectos viables y escalables.



Proyectos presentados en el Demo Day de Audicrea Start



• Link3rs: Software de traducción en tiempo real a más de 50 idiomas (incluido el lenguaje de signos), manteniendo la voz, el tono y la emoción del orador. Permite al público acceder al audio y a los subtítulos mediante un código QR desde su propio dispositivo móvil.



• ArcoForHer: Dispositivo para la prevención, alerta inmediata e intervención en casos de violencia de género y sexual.



• Natudoo: Comunidad innovadora que conecta a las personas con su naturaleza cercana para mejorar la salud física, mental y social.



• Tianbot: Dispositivo en forma de gota inteligente que usa la IA para conseguir una comunicación efectiva y mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias.



• Oassist: Contenedores inteligentes y autónomos para ayuda e intervención en zonas de emergencia afectadas por catástrofes naturales, guerras o rutas migratorias.



Sobre Audicrea

Audicrea es una plataforma educativa y social de Audi España que promueve la creatividad, la cultura de la innovación y el emprendimiento entre los jóvenes de españoles. A través de tres proyectos –Audicrea Challenge, Audicrea Start y Audicrea Academy– impulsa ideas que buscan transformar el futuro mediante la inspiración, la creatividad y el impacto social. En definitiva, una iniciativa donde la inquietud juvenil y el talento emergente se convierten en motor del cambio.



Audi reafirma así su compromiso con los jóvenes, el talento, la innovación y el progreso social, impulsando no solo nuevos modelos de movilidad, sino también nuevas formas de pensar, actuar y construir un futuro más consciente, responsable y sostenible.

