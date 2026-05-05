Aula Siena refuerza su apuesta por la formación sanitaria de élite con dos másteres en salud - Aula Siena

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de mayo de 2026.- La institución educativa, con más de 30 años de experiencia y certificación ISO 9001, ofrece el Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos y el Máster de Enfermería UCI, ambos reconocidos por la Universidad Villanueva.

Aula Siena, entidad formativa certificada con la Norma ISO 9001 y con más de 30 años de experiencia en formación continua de calidad, consolida su área de Salud con una oferta de posgrado orientada a los profesionales sanitarios que buscan especialización de alto nivel.

Dos de sus programas más destacados responden a las necesidades reales del mercado sanitario español: el Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos Online y presencial y el Máster de Enfermería en Cuidados Intensivos (UCI).

Ambos programas están reconocidos por la Universidad Villanueva y se dirigen a titulados universitarios del área de la salud que desean dar un salto cualitativo en su carrera profesional.

Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos: online y presencial, con prácticas garantizadas

El Máster en Formación Permanente en Monitorización de Ensayos Clínicos es uno de los programas más completos del panorama formativo sanitario en España. Con 60 ECTS y una duración de 9 meses (3 de formación teórica más 6 de prácticas garantizadas en empresas del sector), el máster prepara a los alumnos para acceder a una de las profesiones con mayor empleabilidad en el sector farmacéutico: el Clinical Research Associate (CRA), con una tasa de inserción laboral cercana al 100%.

El programa combina modalidad online y presencial. El módulo teórico se imparte íntegramente online, con clases en streaming disponibles en directo o en diferido, tutor personal y documentación de apoyo. El módulo práctico se desarrolla de manera presencial en empresas del sector: CROs (Contract Research Organizations), compañías de la industria farmacéutica y fundaciones de investigación biomédica.

El plan de estudios abarca introducción y legislación de los ensayos clínicos, investigación preclínica y clínica en fases I a IV, gestión del ensayo clínico (datos, farmacovigilancia y estadística aplicada), ensayos en especialidades médicas como oncología o neurología, monitorización con visitas, auditorías e inspecciones, y avances en investigación clínica como salud digital, ensayos virtuales y Real World Evidence.

Las convocatorias se abren en abril y octubre. La próxima edición arranca el 12 de octubre de 2026, con matrícula abierta hasta el día anterior al inicio.

Máster de Enfermería en Cuidados Intensivos (UCI): 90 ECTS online con matrícula abierta permanentemente

El Máster en Formación Permanente de Enfermería de Cuidados Intensivos (UCI) es el programa de referencia para los profesionales de enfermería que desean especializarse en el entorno crítico hospitalario. Con 90 ECTS distribuidos en 18 meses de formación 100% online, está reconocido por la Universidad Villanueva y disponible con matrícula abierta de forma permanente.

El máster se estructura en tres Expertos Universitarios de 29 ECTS cada uno, más un Trabajo Fin de Máster y un examen final integrador. Dos de los expertos son de carácter troncal: Enfermería en Cuidados Intensivos y Enfermería en Urgencias Hospitalarias. El tercero es de libre elección entre Metodología de Investigación Biomédica, Terapia Intravenosa y Accesos Vasculares, o Enfermería en Hemodiálisis, lo que permite al alumno orientar su especialización según sus intereses y el entorno sanitario en el que trabaja.

La formación se imparte a través de una plataforma online que combina contenidos teóricos, webinars, talleres prácticos virtuales y seguimiento individualizado por parte de un tutor asignado a cada alumno. El precio del máster completo es de 2.590 €, con opción de pago fraccionado en tres cuotas.

Sobre Aula Siena

Aula Siena es una institución educativa con más de 30 años de experiencia en formación continua, certificada con la Norma ISO 9001. Opera en dos grandes áreas: Educación y Salud. Su división Aula Siena Salud está especializada en formación para profesionales sanitarios, con una amplia oferta de másteres, expertos universitarios y cursos de especialización dirigidos a enfermeros, médicos, farmacéuticos y otros titulados del ámbito de la salud.

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