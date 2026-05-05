AUSAPE cuelga el cartel de aforo completo para su Fórum 2026 un mes después de abrir inscripciones

Una edición anterior del FORUM AUSAPE - AUSAPE

(Información remitida por la empresa firmante)

El éxito de convocatoria confirma el crecimiento sostenido del Fórum, cuyo formato combina contenido técnico de alto nivel con una fuerte apuesta por la experiencia de comunidad

Madrid, 5 de mayo de 2026.- La Asociación de Usuarios de SAP España (AUSAPE) ha agotado en apenas un mes las 1.200 plazas disponibles para el XXI Fórum AUSAPE, consolidando a este encuentro como uno de los congresos tecnológicos de referencia nacional.



El evento se celebrará los próximos 3 y 4 de junio en Santiago de Compostela, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, y reunirá a profesionales, empresas usuarias de SAP, partners tecnológicos y expertos del sector en torno a dos jornadas intensivas de conocimiento, networking e innovación.



El éxito de convocatoria confirma el crecimiento sostenido del Fórum, cuyo formato combina contenido técnico de alto nivel con una fuerte apuesta por la experiencia de comunidad.



La edición de este año contará con 163 sesiones paralelas impulsadas por más de 78 patrocinadores, que convertirán el Fórum en un gran escaparate de tendencias, casos de éxito y conocimiento aplicado en torno al ecosistema SAP. Entre los ponentes ya confirmados figuran Edurne Pasabán y Jorge Luengo, y el programa incluirá también el Foro de Empleo, un espacio específico para talento y empleabilidad, así como la participación de las tres finalistas del premio Women Tech, una de las iniciativas más emblemáticas de AUSAPE para visibilizar liderazgo femenino en tecnología.



Como novedad, durante el congreso se anunciará en primicia el destino y las fechas del XXII Fórum AUSAPE 2027, uno de los momentos más esperados por la comunidad.



Además de su componente técnico, el Fórum volverá a poner el foco en la creación de comunidad con experiencias exclusivas de networking, entre ellas un encuentro en un pazo histórico vinculado a Ortega y Gasset, en línea con la apuesta de la asociación por combinar contenido y relación profesional.



"El aforo completo en tiempo récord es una señal del valor que la comunidad otorga al Fórum y del momento de madurez y proyección que vive AUSAPE", señalan desde la organización.



Aquellos Cliente SAP que no estén aún asociados a AUSAPE pueden visitar www.ausape.org

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