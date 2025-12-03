AUSAPE y NTT DATA sellan un acuerdo de colaboración preferencial para impulsar la innovación SAP en España - Ausape

Madrid, 03 de diciembre de 2025.- La Asociación de Usuarios de SAP en España (AUSAPE) y NTT DATA han firmado un acuerdo de colaboración preferencial con el objetivo de ampliar el intercambio de conocimiento, la especialización y la difusión de buenas prácticas en torno a SAP.

La alianza contempla la participación de NTT DATA en los principales eventos de la comunidad —como el Fórum AUSAPE— y en encuentros especializados, así como la puesta en marcha de acciones de formación y divulgación técnica orientadas a aportar valor práctico a los usuarios de SAP. También incluye iniciativas de comunicación y marketing conjuntas para dar visibilidad a actividades, contenidos y casos de uso de interés para las organizaciones asociadas.

"El acuerdo con NTT DATA como colaborador preferencial es sin duda un refuerzo muy importante para AUSAPE, un ecosistema que ya se acerca a la cifra de 700 asociados, y que apuesta de manera decidida por el intercambio de experiencia real y el networking de valor añadido como palancas para ayudar a todos sus miembros en su camino de modernización y transformación digital." — Mario Rodríguez, presidente de AUSAPE.

“La tecnología rinde más cuando el conocimiento se comparte. Este acuerdo con AUSAPE nos permite llevar a la comunidad usuaria experiencias reales y replicables, acelerando la innovación y conectándola con resultados medibles de negocio.” — Israel Lorenzana, responsable de la Práctica SAP en NTT DATA España.

“Nuestra alianza con AUSAPE reafirma nuestro compromiso con nuestros clientes y con el ecosistema SAP en España, impulsando la transformación a las soluciones SAP Cloud” — Juan Carlos Encío, director general España en NTT DATA Business Solutions.

El convenio prevé, además, compartir con la comunidad de AUSAPE casos de éxito y lecciones aprendidas que ayuden a las empresas a ganar eficiencia, sostenibilidad y competitividad, así como fomentar la participación de clientes en grupos de trabajo y actividades de networking.

Con este paso, AUSAPE y NTT DATA refuerzan su compromiso de convertir el intercambio de conocimiento en impacto tangible, acelerando la transformación digital de las organizaciones usuarias de SAP en España.



