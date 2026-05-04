Automation Talks alerta; la pyme que no adopte IA cederá un 27% en productividad frente a su competencia - Víctor Ortega Zazo

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora española concluye que las empresas españolas tienen una ventana crítica entre 2026 y 2027 para integrar IA en sus procesos, coincidiendo con la entrada en vigor del AI Act europeo y la obligatoriedad de Verifactu. El informe, basado en datos del INE, Banco de España, ONTSI, Eurostat y la Fundación Cotec, también cuantifica en un 27% el diferencial de productividad entre empresas que utilizan inteligencia artificial y las que no. En este contexto, expertos del sector como Víctor Ortega Zazo, fundador y CEO de Automation Talks, destacan la importancia de anticiparse a este cambio normativo y tecnológico para no perder competitividad en un entorno cada vez más digitalizado.

Madrid, 04 de mayo 2026.-Automation Talks, consultora especializada en automatización e inteligencia artificial aplicada, ha publicado el informe Adopción de IA en empresas españolas y la brecha PYME 2026, una investigación propia que recopila los últimos datos oficiales sobre el estado de la digitalización del tejido empresarial español. El documento, disponible en abierto en la web de la compañía, identifica una brecha estructural creciente entre las grandes empresas y las pymes en la adopción de inteligencia artificial.

Según los datos analizados —procedentes de la Encuesta sobre el uso de TIC del INE, el Boletín Económico del Banco de España y los análisis de la Fundación Cotec sobre microdatos oficiales—, el 58,2% de las grandes empresas españolas ya utiliza inteligencia artificial en sus procesos. En las microempresas, ese porcentaje cae al 13,4%. Una brecha de casi 45 puntos porcentuales que, lejos de cerrarse, se ha ampliado entre 2022 y 2024.

El dato que más nos llamó la atención durante la investigación no fue el de la brecha en sí, sino el del diferencial de productividad. Las empresas que usan IA son un 27% más productivas que las que no la usan, según el estudio de Cotec e ISEAK con microdatos del INE. Y las que aplican machine learning, hasta un 70%. Eso significa que la pyme que no se adapte en los próximos 24 meses va a operar con una desventaja medible frente a su competencia directa, explica Víctor Ortega Zazo, fundador y CEO de Automation Talks.

Tres fechas críticas en el calendario regulatorio

El informe identifica tres hitos en el calendario normativo de 2026 y 2027 que obligarán a la práctica totalidad de las empresas españolas a actualizar su infraestructura digital:

Agosto de 2026: aplicación plena del AI Act europeo.

Enero y julio de 2027: obligatoriedad de Verifactu.

Julio de 2027 y julio de 2028: entrada en vigor de la factura electrónica B2B para pymes y empresas respectivamente.

La conclusión de la consultora es que esa ventana representa el momento natural para integrar automatización e inteligencia artificial en el mismo proceso de modernización.

Cualquier empresa española va a tener que tocar su software de facturación y su gestión de procesos antes de julio de 2027 por imperativo legal. Hacer ese cambio sin aprovechar para integrar IA es perder dos veces, añade Víctor Ortega.

La barrera para las empresas no es el dinero, es el desconocimiento

Otro de los hallazgos del informe matiza una idea extendida en el debate público: la principal barrera para la adopción de IA en las empresas españolas no es económica. Según los datos del Banco de España, el 45,8% de las empresas señala la falta de personal cualificado como obstáculo principal, frente al 40,8% que cita el coste. La Fundación Cotec añade que casi 8 de cada 10 empresas no usuarias atribuyen su situación a la falta de conocimiento interno, y solo un 17% cree que la IA no es útil para sus procesos.

Madrid y Cataluña, las únicas dos comunidades por encima de la media

El análisis territorial revela que únicamente la Comunidad de Madrid (30,1%) y Cataluña (25,6%) superan la media nacional de adopción del 21,1%. Catorce comunidades autónomas quedan clasificadas como divergentes en la taxonomía de la Fundación Cotec: están por debajo de la media y crecen más despacio que el conjunto del país.

La consultora especializada en IA detrás de este informe

Automation Talks, fundada en septiembre de 2025 en Madrid, se ha especializado en la implementación de soluciones de inteligencia artificial para pymes y empresas consolidadas. Sus servicios incluyen automatización de atención al cliente y gestión comercial vía WhatsApp y llamadas, automatización de flujos internos, control horario digital y adaptación a la normativa Verifactu. La compañía reporta un ROI medio del 340% en el primer año entre clientes que partían de procesos manuales basados en hojas de cálculo, y un ahorro medio de 18 horas semanales de trabajo manual en el área comercial. Su cartera abarca sectores tan diversos como la hostelería, la restauración, la industria, el deporte y el inmobiliario.

No publicamos el informe para vender un servicio. Lo publicamos porque, después de meses ayudando a pymes a integrar IA en sus procesos, vimos que el debate público estaba lleno de mitos y datos sueltos. Queríamos ofrecer una fotografía honesta, con todas las cifras trazadas a fuentes oficiales y con los matices que los datos imponen. La conclusión que se desprende de los datos es que la ventana se cierra entre 2026 y 2027. A partir de ahí, la diferencia entre las empresas que se adaptaron y las que no va a ser estructural, concluye Víctor Ortega Zazo.

El informe completo está disponible aquí.

Sobre Automation Talks

Automation Talks es una consultora madrileña especializada en automatización de procesos e inteligencia artificial aplicada a empresas. Ofrece servicios de diagnóstico inicial sin coste, automatización de atención al cliente y gestión comercial, automatización de flujos internos, control horario digital, adaptación a Verifactu y desarrollo de soluciones a medida. Más información en automationtalks.es.



Emisor: Víctor Ortega Zazo

Contacto: Víctor Ortega Zazo

Número de contacto: +34 624197287