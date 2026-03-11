Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P.: más de 3.600 empresas constituidas en 15 años

Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P. - Logo corporativo

Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P. celebra este año el 15º aniversario de su constitución como sociedad profesional limitada, consolidándose como una firma de referencia en España en el ámbito del asesoramiento profesional para la creación de empresas, así como en servicios fiscales, contables, laborales y mercantiles dirigidos a autónomos, pymes y emprendedores

Madrid, 11 de marzo de 2026.- La compañía, desde 2012 y hasta marzo de 2026, ha tramitado 3.671 sociedades limitadas a través del sistema telemático CIRCE en España, una cifra que refleja tanto la confianza depositada por miles de emprendedores como la capacidad de la firma para ofrecer un servicio especializado, ágil y jurídicamente seguro en uno de los momentos más decisivos de cualquier proyecto empresarial: su nacimiento.



Solo en 2025, Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P. llevó a cabo 365 trámites de constitución de sociedades limitadas, lo que representó el 1,52 % del total nacional de las altas telemáticas de este tipo realizadas en España mediante la plataforma de CIRCE. Este dato pone de relieve la relevancia alcanzada por la firma dentro del ecosistema emprendedor nacional y su posición destacada en la tramitación de nuevas iniciativas empresariales.



Uno de los elementos más significativos de esta trayectoria ha sido la decisión de la empresa de mantener invariable durante 15 años el precio de su asesoramiento profesional para crear una SL, fijado en 290 euros más IVA, incluyendo los gastos de constitución conforme a los aranceles reducidos legalmente vigentes. En un contexto marcado por el incremento generalizado de costes, esta política expresa de forma clara el compromiso social de la firma con los emprendedores y su voluntad de seguir facilitando el acceso a un asesoramiento profesional de calidad, riguroso y asequible.



La propuesta de valor de la empresa se ha basado desde sus inicios en una combinación de especialización profesional, atención personalizada y agilidad operativa. El proceso de asesoramiento para la constitución de una SL se desarrolla con acompañamiento experto: desde el análisis inicial de la forma jurídica más adecuada, la preparación de la documentación necesaria y la tramitación telemática.



A lo largo de estos quince años, la firma no solo ha destacado por su actividad en la creación de empresas. Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P. presta además un amplio catálogo de servicios profesionales vinculados al día a día de autónomos y pymes, entre ellos el asesoramiento fiscal, contable, laboral y mercantil, la gestión de obligaciones tributarias y societarias, el acompañamiento recurrente a empresas en sus distintas etapas de crecimiento y otros servicios especializados orientados a reforzar la eficiencia en la gestión empresarial.



En esta nueva etapa, la compañía mira también al futuro con una apuesta decidida por la innovación. En este marco, destaca la incorporación de soluciones de inteligencia artificial aplicada al ámbito empresarial y profesional a través de Synepsia Artificial Intelligence S.L., entidad vinculada al desarrollo de asistentes inteligentes y herramientas avanzadas orientadas a mejorar el acceso al conocimiento, optimizar procesos y ampliar las capacidades de asesoramiento y soporte que demandan las empresas en el nuevo entorno digital.



Con este aniversario, Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P. reafirma una línea de trabajo construida sobre tres pilares: experiencia, compromiso y evolución constante. Quince años después de su creación, la firma continúa acompañando a emprendedores y empresas con la misma vocación de servicio, el mismo rigor profesional y una visión adaptada a los nuevos retos del tejido empresarial español.

