La Autoridad de Turismo de Tailandia estrena en Londres la campaña global "Healing Journey Thailand"

Healing Journey Thailand - Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT)

(Información remitida por la empresa firmante)

Reino Unido, 20 de marzo de 2026.-

El evento exclusivo celebrado en The Cinema at Selfridges de Londres presentó el concepto de comunicación tailandés "La salud y el bienestar son el nuevo lujo" a través de un estreno cinematográfico con la participación de Henry Moodie, además de experiencias culturales y de wellness inmersivas

La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) estrenó la campaña global "Healing Journey Thailand" en las instalaciones de The Cinema at Selfridges, presentando la orientación turística de Tailandia con el lema "La salud y el bienestar son el nuevo lujo". El evento contó con el vídeo de la campaña protagonizado por el cantautor británico Henry Moodie, así como con exhibiciones culturales, novedades turísticas y experiencias de bienestar que reflejan la apuesta de Tailandia por un turismo significativo y transformador.



En palabras de la Sra. Thapanee Kiatphaibool, gobernadora de TAT: "Healing Journey Thailand plasma el desarrollo del turismo de Tailandia, donde viajar se define por la calidad y el equilibrio. Atendiendo al lema ‘La salud y el bienestar son el nuevo lujo’, la campaña realza las tradiciones wellness de Tailandia, su cultura viva, así como las experiencias de estilo de vida contemporáneo, posibilitando a los viajeros reconectar consigo mismos y con el país".



La exhibición de Londres, dirigida por la Sra. Thapanee y el Sr. Nithee Seeprae, subgobernador de TAT para Comunicaciones de Marketing, dieron la bienvenida a los medios de comunicación, influencers e invitados del Reino Unido y resto de Europa. Antes del programa de cine, los invitados pudieron disfrutar de la creatividad tailandesa a través de workshops culturales y propuestas gastronómicas tailandesas.



El programa comenzó con el vídeo de la campaña "La salud y el bienestar son el nuevo lujo", seguido de novedades turísticas mostrando someramente la orientación de Tailandia hacia un turismo sostenible. El eje central fue el estreno de Henry's Hero VDO, que documenta el viaje de Henry Moodie por las provincias de Trang y Krabi.



Luciendo traje a medida, de la marca tailandesa de moda de lujo SIRIVANNAVARI y diseñado especialmente para la ocasión, Moodie presentó Tailandia a las audiencias a través de momentos de reflexión e inmersión cultural. El vídeo capta encuentros con tradiciones comunitarias y con la artesanía local, así como con los tranquilos paisajes isleños de Ko Muk y Ko Kradan, dando a conocer Tailandia como destino en el que los viajeros pueden reconectar con la naturaleza, con la cultura y consigo mismos.



Tras la proyección, Henry Moodie mantuvo una conversación con los ejecutivos de TAT, en la que el cantautor reflexionó sobre su viaje por el sur de Tailandia y señaló que el mensaje "La salud y el bienestar son el nuevo lujo" reflejaba su experiencia de viaje.



La jornada culminó con una sesión de terapia sonora. Asimismo, antes del estreno en Londres, la autoridad TAT fue dando a conocer la campaña "Healing Journey Thailand" mediante clips de AXN Asia protagonizados por Henry Moodie. Esta iniciativa global avanza con experiencias en Tailandia narradas por creadores de contenido, donde los narradores plasman experiencias y muestran festivales tales como Songkran, Loi Krathong–Yi Peng, Vijit Chao Phraya, el Festival Vegetariano de Phuket y Tomorrowland 2026.







Contacto

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