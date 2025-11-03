Aventuro Intercambios Recíprocos busca aventureros/as para programas de intercambio recíproco internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2025.-

La participación en un intercambio internacional representa una oportunidad educativa y personal de alto valor para padres y madres que desean una experiencia cultural significativa para sus hijos. En este contexto, Aventuro Intercambios Recíprocos Internacionales, organización sin ánimo de lucro con más de 30 años de trayectoria en programas de intercambio recíproco, anuncia la apertura del proceso de selección de familias españolas para sus próximas estancias con destino a Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y China.

La convocatoria está dirigida a adolescentes y niños nacidos entre 2008 y 2012, y plantea una vivencia transformadora que multiplica los beneficios educativos y personales.

El modelo recíproco: dar y recibir cultura

El principio clave del modelo desarrollado por Aventuro es la reciprocidad: los participantes no solo viajarán al extranjero, sino que también acogerán en sus hogares a un menor de la familia de intercambio. Este enfoque promueve la integración completa, el aprendizaje mutuo y la creación de lazos sólidos entre culturas.

“No buscamos turistas, buscamos embajadores culturales”, afirma Ximena Niell Peña, Directora General de Aventuro. “La preparación es clave, y el vínculo recíproco asegura que la experiencia sea segura y extraordinariamente enriquecedora para ambas familias", añade.

Los programas disponibles incluyen estancias de trimestre o semestre en Francia, Alemania, Italia, China e Irlanda para menores nacidos entre 2010 y 2013, con fechas a definir entre familias. También se ofrece un semestre académico en Comox Valley, Canadá (nacidos entre 2009 y 2011), con viaje en agosto de 2026 y acogida en febrero de 2027.

Otras opciones incluyen 9 semanas en Ontario, Canadá (2009–2011), verano flexible en Portland, EE.UU. (2008–2010) y verano intensivo en Ontario (2008–2010), con fechas escalonadas entre junio y julio de 2026.

Convocatoria abierta y reuniones informativas

Aventuro gestiona todo el proceso, desde la selección hasta el acompañamiento de cada familia, asegurando una experiencia supervisada y enriquecedora. Están previstas reuniones informativas para orientar a las familias interesadas y resolver dudas sobre cada programa de intercambio.

La participación en una inmersión internacional representa una oportunidad transformadora para el desarrollo educativo, cultural y personal de los menores.

*

Contacto

Emisor: Aventuro Intercambios Internacionales

Contacto: Aventuro Intercambios Internacionales

Número de contacto: +34692171510