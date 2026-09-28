AVVAC propone el MELA, un programa piloto de estabilización para artistas profesionales

MELA, Mecanismo de Estabilización Profesional para Artistas - AVVAC

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 28 de septiembre de 2026.

La Asociación de Artistas Visuales de València, Alacant i Castelló presenta un manifiesto y reclama a las administraciones la puesta en marcha de un programa piloto frente a la precariedad estructural del sector, los recortes culturales y la falta de una estrategia específica de reconstrucción de las artes tras la DANA, acompañando esta reivindicación con una campaña de recogida de firmas.

FIRMAR AQUÍ

AVVAC reivindica el derecho de las y los artistas a desarrollar su trabajo en condiciones dignas y presenta el MELA, Mecanismo de Estabilización Profesional para Artistas, una propuesta piloto dirigida a reconocer y proteger la realidad del trabajo artístico autónomo e intermitente.

La iniciativa nace del proceso de reflexión y diagnóstico abierto tras la DANA de octubre de 2024. Para AVVAC, la catástrofe no creó la precariedad de las artes visuales, pero sí mostró la fragilidad de un sector en el que los ingresos son discontinuos mientras el trabajo, las cotizaciones, los alquileres, los materiales y las obligaciones profesionales continúan.

La asociación plantea que reconstruir no puede limitarse a reparar daños materiales ni a recuperar la situación anterior a la DANA. Debe significar también reforzar las condiciones que permiten sostener las trayectorias profesionales y evitar que una nueva crisis encuentre al sector en la misma vulnerabilidad.

Un sector económicamente relevante que sigue trabajando en condiciones precarias

Los estudios realizados para el desarrollo de MELA estiman que en la Comunitat Valenciana existen entre 6.000 y 9.900 artistas activos, que generan entre 220 y 480 millones de euros de actividad anual. Sin embargo, la mediana de ingresos se sitúa entre 10.000 y 15.000 euros al año y más de la mitad del colectivo se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Para AVVAC, estos datos evidencian una contradicción: las artes generan actividad económica, patrimonio, conocimiento, educación, memoria y comunidad, pero una parte importante de quienes hacen posible ese trabajo carece de mecanismos de protección adaptados a su realidad profesional.

MELA pretende intervenir sobre esa contradicción. En lugar de financiar exclusivamente una exposición, una producción o un proyecto concreto, propone sostener temporalmente las trayectorias profesionales, haciendo compatible la estabilización de ingresos con el desarrollo de la actividad artística.

El programa incorpora además una Unidad de Acompañamiento Profesional (UAP), destinada al asesoramiento, profesionalización y seguimiento de las personas participantes. No se plantea como una ayuda asistencial, sino como un mecanismo vinculado a la actividad, el seguimiento y la mejora profesional.

Una inversión con retorno económico y social

El escenario desarrollado por MELA plantea alcanzar entre 921 y 1.312 profesionales, aproximadamente un 15-20 % del sector estimado, mediante una aportación mensual de 1.050 euros, por debajo del SMI y compatible con la actividad profesional.

La estimación económica sitúa la dotación bruta anual del programa en 14,06 millones de euros, con un retorno fiscal y de externalidades positivas estimado en 5,24 millones anuales, lo que reduciría su impacto presupuestario neto a aproximadamente 8,82 millones.

AVVAC subraya que el retorno no debe medirse solo en términos fiscales. La regularización de actividad, el aumento de cotizaciones, la consolidación del empleo, el afloramiento de economía informal y el fortalecimiento de la autonomía profesional forman parte de los efectos perseguidos.

Reconstrucción y políticas culturales

La propuesta se presenta en un contexto en el que AVVAC reclama que la reconstrucción posterior a la DANA incorpore específicamente a las artes visuales y a las personas que trabajan en ellas.

En 2025, el presupuesto del Institut Valencià de Cultura descendió un 11,6 %, de 53,4 a 47,2 millones de euros, mientras que el IVAM redujo su presupuesto un 18,4 % y el Consorci de Museus un 2,48 %. El proyecto presupuestario de 2026 contempla una recuperación parcial, aunque el presupuesto previsto para el IVC, 48,05 millones, continúa por debajo del nivel de 2024.

Al mismo tiempo, la Generalitat dispuso en 2025 de un crédito extraordinario de 2.364,28 millones de euros destinado a actuaciones relacionadas con la recuperación tras la DANA.

AVVAC defiende que una pequeña parte de los recursos destinados a reconstrucción puede servir para ensayar políticas que no solo reparen daños, sino que prevengan futuras situaciones de vulnerabilidad y dignifiquen de manera estructural el trabajo artístico.

Un manifiesto para sumar al mundo de la cultura

Junto a la presentación de MELA, AVVAC impulsa un manifiesto de adhesión dirigido a artistas, asociaciones profesionales, colectivos, espacios culturales, entidades y agentes de la cultura, con el objetivo de sumar apoyos y reclamar a las administraciones el estudio y la puesta en marcha del programa piloto.

Hasta el momento ya se han adherido distintas asociaciones representativas del sector, entre ellas APIF – Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia, MAV – Mujeres en las Artes Visuales, Gestió Cultural – Associació Valenciana de Professionals de la Cultura y AVCA – Asociación de Críticos de Arte.

Para Xelo Bosch, coordinadora general de AVVAC, la propuesta parte de una idea fundamental: «No queremos volver simplemente a la situación anterior a la DANA. Reconstruir también significa crear las condiciones para que quienes trabajan en las artes puedan hacerlo con derechos, estabilidad y dignidad.»

Bosch explica que «MELA surge de una realidad muy concreta: la actividad artística continúa incluso cuando los ingresos se interrumpen. Hay investigación, producción, gestión, archivo, desplazamientos, cotizaciones y gastos. Lo que proponemos es que las políticas públicas reconozcan esa realidad y dejen de actuar únicamente cuando aparece un proyecto terminado.»

Desde AVVAC se insiste también en convertir este respaldo del sector en una demanda institucional: «La propuesta ya está desarrollada. Tiene una base técnica, jurídica y económica y plantea un programa piloto evaluable. Ahora necesitamos que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo y la Generalitat Valenciana se sienten a estudiarla y trabajen conjuntamente para hacer posible su puesta en marcha.»

El manifiesto pretende ampliar este apoyo y convertirlo en una acción compartida. Las entidades, asociaciones, colectivos y personas firmantes se comprometen a respaldar y difundir MELA, promover nuevas adhesiones y reclamar ante las administraciones competentes su estudio, reconocimiento y desarrollo.

En palabras de Xelo Bosch, «durante demasiado tiempo hemos asumido individualmente problemas que son colectivos. La precariedad, la intermitencia o la falta de protección no pueden seguir dependiendo de la capacidad de resistencia de cada artista. Necesitamos herramientas comunes y políticas públicas que acompañen y protejan nuestras trayectorias profesionales.»

Y concluye: « Creemos que es especialmente importante sumar apoyos que permitan respaldar esta primera experiencia y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de que este tipo de políticas puedan desarrollarse y extenderse al conjunto del territorio español.»

El desarrollo del proyecto MELA ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Cultura, en el marco del proyecto Estrategias para la reconstrucción de las artes visuales tras la DANA.

Xelo Bosch

Coordinadora general de AVVAC

directiva@avvac.net