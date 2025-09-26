Baghdadi Capital participa en Concordia Annual Summit 2025 como patrocinador principal

(Información remitida por la empresa firmante)

Baihas Baghdadi, fundador y Executive Chairman de Baghdadi Capital, moderó la Mesa Redonda de Jefes de Estado junto al presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, y tuvo el honor de presentar al presidente en el escenario principal de la cumbre

Baghdadi Capital, el factor independiente de referencia a nivel internacional especializado en capital circulante, con sede global en Alcobendas (Madrid), ha participado como patrocinador principal en Concordia Annual Summit 2025, cumbre internacional celebrada en Nueva York que reúne cada año a líderes políticos, empresariales y de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.



En este marco, Baihas Baghdadi, fundador y Executive Chairman de Baghdadi Capital, moderó la Mesa Redonda de Jefes de Estado junto al presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, en una de sus primeras apariciones públicas internacionales desde que asumió el cargo. Posteriormente, Baghdadi tuvo también el honor de presentar al presidente en el escenario principal de la cumbre.



Además, participó en una agenda de alto nivel que incluyó encuentros con responsables políticos e inversores internacionales, entre ellos un encuentro con la Atlantic Basin Initiative, parte de la Transatlantic Leadership Network de la Universidad Johns Hopkins, así como su intervención en la Executive Briefing Series: Growth & Opportunity in the Middle East (el 23 de septiembre), mesa en la que se debatieron estrategias para el crecimiento regional, la resiliencia y el papel de Oriente Medio en los principales corredores económicos mundiales.



"Este diálogo no es solo político, es económico y estratégico. En Baghdadi Capital el capital circulante es una herramienta decisiva para dar oxígeno a las empresas, generar confianza y abrir el camino hacia la estabilidad. Participar en Concordia permite trasladar esa visión a escala global y conectar Siria y Oriente Medio con los grandes debates internacionales", afirmó Baihas Baghdadi.



En definitiva, la cumbre de Concordia celebrada del 21 al 24 de septiembre en Nueva York ha reunido a líderes globales de diferentes sectores, para impulsar alianzas multisectoriales que respondan a los grandes desafíos del presente. La participación de Baghdadi Capital subraya el compromiso de la compañía con una visión global: conectar economías en los principales corredores mundiales y movilizar capital allí donde los bancos no llegan, consolidando su posición como el factor independiente líder a nivel internacional en financiación de capital circulante.

