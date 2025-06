Baglioni Hotel Luna presenta Santo Mare: Un nuevo restaurante de marisco en Venecia

Nuevo restaurante - The Palace Company

Madrid, 16 de junio de 2025.-

Baglioni Hotel Luna, el exclusivo establecimiento de cinco estrellas con vistas a la laguna de Venecia, anuncia con orgullo la gran apertura de Santo Mare, una innovadora marisquería que reinterpreta las auténticas tradiciones de la pescadería italiana desde una óptica culinaria contemporánea. Esta marca forma parte de una colección global de marcas de restaurantes de alto nivel de Reitano Food.



Santo Mare da la bienvenida tanto a los huéspedes del hotel como al público en general a un refinado viaje gastronómico que celebra los tesoros del mar. El concepto del restaurante gira en torno a las capturas de temporada seleccionadas a diario, que protagonizan cada plato meticulosamente elaborado.



"Santo Mare representa nuestro compromiso con la auténtica excelencia culinaria italiana a la vez que adopta sensibilidades modernas", afirmó Domenico Forte, Director de Operaciones para Europa de The Palace Company. "Hemos creado un espacio en el que la extraordinaria generosidad de las aguas italianas puede exhibirse en su forma más pura, y estamos encantados de anunciar esta colaboración, ya que nos permite ofrecer experiencias excepcionales a nuestros huéspedes y dar la bienvenida tanto a visitantes locales como externos".



El íntimo y elegante comedor se inspira en el rico patrimonio marítimo italiano. En una experiencia interactiva única con un concepto de pescadería, los comensales pueden seleccionar su pescado preferido directamente de la vitrina del restaurante, procedente exclusivamente de aguas italianas, antes de que expertos chefs lo transformen en platos que honran el carácter esencial de cada ingrediente.



El menú de Santo Mare incluye especialidades destacadas como el tartar de atún rojo mediterráneo y el carpaccio de gamba roja siciliana. Los primeros platos son linguini de bogavante y tagliolini con langostinos y menta, mientras que los segundos incluyen una lubina a la sal magistralmente revisitada. El marisco se complementa con una cuidada selección de vinos italianos.



Este nuevo restaurante refuerza la posición del Baglioni Hotel Luna como principal destino de lujo en Venecia, añadiendo un restaurante de autor que promete autenticidad, elegancia y sabores inolvidables a las ya impresionantes instalaciones del hotel.



Reitano Food es un grupo hostelero internacional fundado por Andrea Reitano, conocido por dar vida a proyectos culinarios italianos en algunos de los destinos más emblemáticos del mundo. Centrado en la autenticidad, los ingredientes cuidadosamente seleccionados y la hospitalidad contemporánea, el grupo defiende una visión de la gastronomía que combina la tradición con la sensibilidad moderna. Con marcas consolidadas como Santo Mare, ya presente en Londres, y Forte dei Marmi en Miami, Reitano Food celebra la riqueza de la cocina italiana ofreciendo experiencias memorables en entornos excepcionales.



Sobre Baglioni Hotels & Resorts

Baglioni Hotels & Resorts es una marca de lujo de The Palace Company y ofrece experiencias excepcionales con el característico estilo italiano. La Colección Baglioni incluye hoteles urbanos únicos en Roma, Florencia, Milán y Venecia, y complejos turísticos ricos en naturaleza en Puglia, Cerdeña y las Maldivas.



The Palace Company es líder mundial en hostelería de lujo y comprende cuatro marcas distintas: Baglioni Hotels & Resorts. Le Blanc Spa Resorts, Palace Resorts y Moon Palace Resorts.



