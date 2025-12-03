Barcelona acogerá el primer Congreso Montessori de Cataluña con participación institucional y educativa destacada - I Congrés Montessori de Catalunya

Barcelona, 3 de diciembre.- La ciudad de Barcelona se prepara para acoger el primer Congreso Montessori de Cataluña, un encuentro que reunirá a instituciones educativas, entidades de referencia y profesionales vinculados a la pedagogía Montessori. El congreso, previsto para celebrarse en 2026, nace con el objetivo de consolidar un espacio de intercambio entre escuelas, formadores, investigadores y responsables de centros educativos que aplican este enfoque en sus prácticas pedagógicas. Esta cita marca un nuevo impulso para el ecosistema Montessori Barcelona, en un momento clave para la expansión del método a nivel nacional e internacional.

El evento está promovido por Montessori Palau (MIRTC) y la Fundación de la Universidad de Girona (FUdGIF), en coordinación con diversas instituciones, escuelas y redes educativas del país. Se prevé la participación de ponentes nacionales e internacionales, mesas redondas, talleres prácticos y espacios de reflexión sobre la aplicación del enfoque Montessori en las etapas de primaria y sus retos contemporáneos.

Un congreso que coincide con una formación acreditada y de alcance global

La celebración del Congreso Montessori de Cataluña coincidirá con el inicio del primer Máster y Diploma AMI 6–12 organizado en Barcelona. Esta formación presencial tendrá lugar entre septiembre de 2026 y junio de 2027, y permitirá obtener una doble titulación reconocida internacionalmente. Su impartición en lengua inglesa abre la puerta a profesionales de diferentes países que deseen formarse en el método Montessori en un entorno académico de alta calidad.

La propuesta responde a una creciente demanda de formación especializada en el tramo de 6 a 12 años, y sitúa a la ciudad como un nodo clave dentro del mapa formativo europeo. El programa formativo ha sido diseñado para integrar teoría, práctica y observación, siguiendo los estándares de la Association Montessori Internationale (AMI).

Un paso más en la consolidación del modelo Montessori en Cataluña

La realización de este congreso y la puesta en marcha de la nueva oferta formativa evidencian el crecimiento sostenido del interés por el enfoque Montessori, tanto en el ámbito escolar como universitario. La combinación de este congreso con las ofertas actuales de formación, las escuelas Montessori y el nuevo máster, refuerza el papel de Cataluña como territorio activo en la generación de conocimiento y buenas prácticas educativas.

La iniciativa supone también una oportunidad para tejer alianzas entre escuelas, universidades, instituciones y redes internacionales que comparten los mismos principios pedagógicos. En este contexto, el avance de Montessori Barcelona refleja una apuesta clara por una educación centrada en el desarrollo integral del niño y con proyección global.

www.mirtc.com/ES/8/5/formacion/transfere...

