Las bases que necesita una clínica privada para crecer con rentabilidad - Rebeca Garal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de septiembre de 2026.-

Llenar la agenda puede parecer una señal inequívoca de que una clínica avanza, pero captar más pacientes no siempre se traduce en un negocio más rentable. Cuando el crecimiento llega antes que la estructura necesaria para sostenerlo, aumentan la carga de trabajo, los costes y las dificultades de gestión. Por eso, la rentabilidad de clínicas privadas no depende únicamente de vender más tratamientos, sino de saber cuáles generan margen, hacia dónde se dirige el negocio y si el equipo puede asumir un mayor volumen de actividad. Rebeca Garal, consultora de negocios especializada en clínicas y centros de salud privados y creadora del Método CIMA, centra su trabajo precisamente en profesionalizar estas estructuras para que el crecimiento se apoye en números, estrategia, procesos, responsabilidades e indicadores claros.

Antes de invertir en captar, hay que saber qué negocio se quiere hacer crecer

El marketing actúa como un amplificador: aumentar la entrada de pacientes sobre un modelo que todavía presenta fallos puede hacer más visibles sus problemas. De ahí que el primer paso sea definir qué servicios resultan rentables, a qué perfil de paciente se dirige la clínica, cuál es su propuesta de valor y qué objetivos económicos persigue. Antes de aumentar el volumen, el propio modelo debe demostrar que puede generar margen y sostener una mayor actividad sin desequilibrar el negocio.

Esos objetivos necesitan traducirse en una estrategia que marque cómo alcanzarlos y qué áreas conviene potenciar. A su vez, el control financiero permite conocer costes fijos y variables, márgenes por tratamiento, flujo de caja y valor generado por cada paciente. Con esa información resulta posible decidir cuánto se puede destinar a captación sin comprometer el beneficio.

La estrategia necesita, además, un plan comercial que ordene el recorrido desde el primer contacto hasta la finalización y seguimiento del tratamiento. Si aumenta el número de consultas, pero recepción no convierte esas oportunidades en citas o existen fallos durante ese recorrido, una parte de la inversión se pierde antes de generar ingresos. Solo cuando este engranaje funciona de manera consistente tiene sentido elevar el volumen de captación.

Crecer sin estructura puede llenar la agenda y vaciar el margen

Una mayor demanda pone a prueba rápidamente la capacidad operativa. Agendas saturadas, seguimientos olvidados, tareas duplicadas o un equipo que depende constantemente de la propiedad revelan una estructura que todavía no está preparada para absorber más actividad. Aumentar el volumen en esas condiciones puede traducirse en más facturación, pero también en mayores costes, sobrecarga del equipo, dificultades de atención y pérdida de oportunidades comerciales.

La propuesta de Rebeca Garal aborda precisamente esa distancia entre crecimiento y estructura a través del Método CIMA, una metodología articulada en cuatro fases: Controla, Implementa, Maximiza y Autonomiza. El proceso parte del diagnóstico financiero y operativo de la clínica para avanzar hacia procesos documentados y replicables, responsabilidades bien delimitadas, una mayor rentabilidad y equipos con capacidad para funcionar con más autonomía.

A ello se suma el seguimiento de un número reducido de indicadores que permita conocer qué está ocurriendo en la clínica sin depender únicamente de la facturación. Variables como la rentabilidad, la ocupación, la conversión o la captación ayudan a detectar desviaciones y tomar decisiones con mayor criterio.

Así, la rentabilidad de clínicas privadas no queda ligada al volumen por sí solo. Un modelo rentable, objetivos definidos, una estrategia coherente, control financiero, un plan comercial, procesos sólidos, una estructura de equipo preparada e indicadores fiables forman la base para crecer sin trasladar las carencias del negocio a una escala mayor.

Preparar primero esos pilares permite que la captación llegue cuando la clínica está realmente en condiciones de convertir el crecimiento en beneficio, orden y capacidad de gestión.

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