El bienestar laboral gana peso en España: un 67% de los empleados está interesado en recibir servicios

El informe "Radiografía del bienestar en la empresa española 2025" destaca la creciente importancia de los servicios y bienestar en el entorno laboral

Madrid, 1 de abril de 2025.- Savia, la plataforma de soluciones de salud y bienestar para empresas de MAPFRE, ha publicado una nueva edición de su informe Radiografía del Bienestar en la Empresa, un estudio que ofrece una visión detallada sobre la gestión y percepción de los servicios de bienestar en las empresas españolas.



La preocupación por el bienestar en el trabajo sigue en aumento en España. Según el informe, un 67% de los empleados que actualmente no tienen acceso a servicios de bienestar en sus empresas desearía contar con ellos. Sin embargo, dos de cada tres empresas aún no los ofrecen. Además, el 60% de los trabajadores considera estos servicios un factor clave al elegir un nuevo empleo.



Actualmente, solo el 33% de los empleados recibe algún tipo de servicio de bienestar por parte de su empresa y, de ellos, el 54% los utiliza activamente. Este dato refleja una tendencia al alza en la integración de estos programas en el ámbito laboral, aunque todavía existen barreras que limitan su acceso y uso.



"Cada vez más empresas entienden que cuidar la salud y el bienestar de sus empleados no es solo una cuestión de responsabilidad, sino una decisión estratégica. Los datos lo confirman: cuando las personas se sienten bien, las organizaciones funcionan mejor. Desde Savia trabajamos para facilitar el acceso a servicios de bienestar que impacten de forma real en la vida de las personas y en los resultados del negocio", afirma Pedro Diaz Yuste, director general de Savia.



Principales tendencias del bienestar en el trabajo

El informe destaca que los servicios más demandados por los empleados son la fisioterapia, solicitada por el 62% de los trabajadores encuestados, la asistencia psicológica, con un 50% de interés, y la actividad física o entrenamiento, con un 38%. Por otro lado, los servicios más ofrecidos por las empresas son los talleres de salud y bienestar, presentes en el 38% de las compañías, el servicio de asistencia psicológica, disponible en el 35%, y las charlas o webinars sobre bienestar, con un 30%.



El uso real de estos servicios varía, ya que, aunque el 54% de los empleados con acceso a estos programas los utiliza, un 46% no los emplea por diversas razones, como el desconocimiento de su existencia, la falta de interés o la preferencia por alternativas externas.



Entre los empleados que no reciben servicios de bienestar, el perfil predominante es el de mujeres de entre 35 y 54 años. Y de ellos el 88% cree que estos servicios ayudan a prevenir lesiones y reducir bajas laborales, el 72% está interesado en recibir fisioterapia y el 52% lo considera un factor importante al elegir un nuevo trabajo.



El bienestar, clave para la retención y captación de talento

El bienestar laboral se ha convertido en un criterio determinante a la hora de buscar empleo. Según el informe, el 60% de los trabajadores considera fundamental que su empresa ofrezca estos servicios, porcentaje que asciende al 77% entre quienes ya los reciben. Además, el 57% de quienes valoran estos programas no tiene acceso a ellos actualmente, y para el 67% de quienes ya disfrutan de estos servicios, su existencia es un factor clave al considerar un cambio de empleo.



En el último año, los servicios de bienestar han ganado protagonismo en las empresas. El uso de asistencia psicológica ha aumentado un 50% respecto a 2023, mientras que el uso de servicios de nutrición ha crecido un 30% en comparación con el año anterior.



Según Diaz Yuste, "los servicios de salud emocional, física y nutricional ya no pueden considerarse extras. Son una palanca clave para atraer y fidelizar talento, reducir el absentismo y construir culturas corporativas más saludables, inclusivas y sostenibles".



El informe también revela que los intereses en bienestar varían según la edad. El 22% de los jóvenes de entre 18 y 35 años está interesado en salud financiera, mientras que el 42% de los mayores de 55 años prefiere la actividad física. Además, el 46% de los jóvenes considera que una buena alimentación mejora su productividad, y el 11% de los empleados mayores de 55 años evita estos servicios por razones de privacidad.



Los servicios de wellbeing despiertan gran interés

De hecho, el 80% de los empleados considera que ofrecer estos servicios es una inversión a largo plazo para las empresas, ya que contribuyen a reducir lesiones, bajas laborales y mejorar el compromiso del equipo. Además, el 82% cree que es esencial que las empresas adopten medidas para cuidar la salud mental de sus empleados, y el 90% de quienes desean acceder a estos servicios considera prioritaria la salud mental en el ámbito laboral



Poniendo especial atención en el servicio de wellbeing, que abarca la salud emocional, nutricional y física de los empleados, se evidencia que, aunque estos servicios son poco comunes, los trabajadores que tienen acceso a ellos muestran un alto nivel de utilización y un gran interés por recibirlos.



En concreto, el servicio de fisioterapia es el que más interés despierta en los trabajadores (62%), seguido de la asistencia psicológica (50%) y los servicios de actividad física (38%).



Sin embargo, según el estudio, solo el 7% de los encuestados recibe servicios de fisioterapia por parte de sus empresas, aunque un 44% de los empleados que sí los reciben hace uso de estos servicios, y un 62% expresa interés en ellos. Combatir el estrés se convierte en el principal motivo por el que los trabajadores usan el servicio de fisioterapia, independientemente de su género, edad o sector



Por su parte, un 12% de los encuestados recibe servicios de psicología. Un 20% de los empleados que reciben estos servicios hace uso de ellos, y un 56% de los encuestados expresa interés en recibirlos. Las ventajas principales señaladas son: llevar un estilo de vida más saludable (46%) y la posibilidad de realizar consultas de manera preventiva (38%)



Por último, solo el 5% de los encuestados recibe actualmente servicios de nutrición, pero un 30% los utiliza y un 28% manifiesta interés en recibirlos. Las principales ventajas destacadas incluyen el apoyo para llevar una dieta saludable y equilibrada (58%). Uso mayoritariamente de mujeres jóvenes con hijos, destacando el sector sanidad por delante del resto de sectores.



En definitiva, el bienestar laboral está dejando de ser un beneficio opcional para convertirse en un elemento clave en la competitividad de las empresas y en la satisfacción de los empleados.



Se puede descargar el estudio ejecutivo aquí​​

Savia, la plataforma de soluciones de salud y bienestar para empresas de MAPFRE, ofrece servicios innovadores y accesibles para empresas poniendo la tecnología al servicio de la salud. Desde videoconsultas hasta programas personalizados de bienestar, Savia lidera el camino hacia un modelo de atención sanitaria más eficiente y adaptado a las necesidades del mundo laboral actual.







