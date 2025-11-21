Billivo, el aliado perfecto para el cumplimento de VeriFactu - Billivo

Madrid, 21 de noviembre.- Con la llegada del sistema VeriFactu y la obligación de la facturación electrónica en España para 2026, tanto las empresas como las pymes y autónomos tendrán que adaptarse a nueva normativa de obligatorio cumplimiento. Es por ello por lo que nace Billivo, la solución de facturación para que los negocios puedan cumplir con la AEAT.

Billivo forma parte de Code10, un grupo empresarial tecnológico español dedicado a desarrollar soluciones tecnológicas que facilitan los procesos empresariales de diferentes ámbitos.

Billivo: la solución integral de facturación electrónica

Billivo no solo es un programa de facturación, sino que es un ecosistema digital que facilita la adaptación de los negocios a los nuevos requisitos legales. La plataforma automatiza acciones contables y ahorra tiempo en los procesos de facturación, siempre con la premisa del cumplimiento normativo obligatorio exigido por la Agencia Tributaria. Así, garantiza que cada factura emitida sea válida, verificable y segura.

La solución de Billivo apuesta por una interfaz sencilla e intuitiva para que cualquier persona, del sector que sea, consiga realizar sus facturas en pocos minutos. También les permite tener el control de su facturación accesible desde cualquier dispositivo, en tiempo real.

Billivo para pymes: facturas que no distraen empresarios

En estos momentos en los que la digitalización y el cumplimiento normativo va a ser el punto más importante de las pymes, surge la necesidad de implementar soluciones de facturación electrónica. Billivo ofrece la herramienta perfecta para esas pequeñas y medianas empresas que necesitan cumplir con VeriFactu.

La solución de Billivo para la facturación electrónica es una oportunidad para las pymes, ya que les va a ayudar a mejorar su gestión interna y a reducir sus costes administrativos. Todo en una sola herramienta, para tener el control de su negocio en un entorno seguro y cumpliendo con los nuevos requisitos de VeriFactu, ya que les ofrece:

Automatización del ciclo de facturación abarcando desde la creación de la factura hasta el registro y envío con la Agencia Tributaria.

Posibilidad de integrar con otras herramientas de contabilidad incorporadas en la empresa para facilitar la gestión.

Control en tiempo real de toda la contabilidad de la empresa con el seguimiento de las facturas emitidas y recibidas.

Cumplimiento verificado del contenido normativo VeriFactu.

Billivo para autónomos:

Si las pymes necesitan herramientas adaptadas, los autónomos más aun, ya que su infraestructura es más reducida y son unos de los principales afectados que deben adaptarse a la nueva normativa VeriFactu para poder cumplirla.

Muchos de ellos trabajan solos y, además de gestionar su negocio, también llevan su contabilidad y necesitan herramientas que les facilite estos procesos. Es por ello que Billivo es su aliado perfecto, ya que les permite:

Realizar facturas electrónicas con todos los requisitos legales de forma rápida.

Gestionar los gastos e ingresos de manera automática.

Contar con una herramienta sencilla e intuitiva muy fácil de usar.

Accesibilidad desde cualquier lugar y dispositivo para estar siempre al día con su contabilidad.

Conectar Billivo con la gestoría:

La colaboración entre las empresas y sus gestorías y las asesorías son fundamentales para muchas de las pymes y autónomos, ya que gestionan la contabilidad y la presentación de las cuentas a la Agencia Tributaria. Es por ello que Billivo facilita este proceso con su plataforma para ser más ágiles, simplificando:

Acceder directamente a todas las facturas en tiempo real.

Reducir el tedioso intercambio de documentos de manera física o por correo, evitando errores y reduciendo los tiempos.

Mecanizar los procesos contables con la sincronización de datos entre las dos partes.

Cumplir con la normativa VeriFactu sin esfuerzos.

Verticales de Billivo adaptadas a cada sector

Cada sector tiene sus peculiaridades por el propio tipo de negocio que desarrollan. Es por eso por lo que Billivo no ofrece una herramienta generica para todos, si no que desarrolla verticales específicas para distintos tipos de sectores.

De ese modo, garantiza la mejor adaptación e integración de la solución con la empresa, manteniendo la seguridad, la facilidad de uso y el cumplimiento normativo de VeriFactu.

Billivo para Taxis:

La vertical de Billivo para taxis ofrece una solución integral para el sector del taxi ya que tiene sus necesidades concretas para su tipo de negocio. Al necesitar emitir facturas electrónicas dentro del propio vehículo, con Billivo los taxistas pueden emitir los tickets digitales de forma automática, cumpliendo con VeriFactu, guardar dando el historial de viajes y simplificando la contabilidad diaria.

Billivo para Retail:

La solución de Billivo para Retail está pensada para todo el sector del comercio. Para agilizar las acciones y ofrecer un mejor servicio a los clientes, es necesario integrar la emisión de las facturas con el sistema que cuente la empresa. De esta manera, se digitaliza el punto de venta para cumplir con la normativa VeriFactu.

Billivo para ERP:

Muchos de los negocios ya cuentan con un software ERP integrado en su organización, pero con el cambio de normativa necesitan adaptarse para poder cumplir con VeriFactu. Con esta solución, pueden seguir trabajando son su sistema habitual, pero garantizando el cumplimiento normativo gracias a Billivo.

Billivo para Developers:

La vertical de Billivo para desarrolladores ofrece una solución abierta para integrar las funciones de facturación concretas o con peculiaridades que necesiten los negocios. De esta manera se garantiza la integración total con la empresa, creando un software personalizado sobre una base segura y con el cumplimiento requerido por la Agencia Tributaria.

Cumplimiento de VeriFactu garantizado con Billivo

Con la nueva normativa VeriFactu obligatoria en España para 2026, las pymes y autónomos necesitan un proceso de digitalización, automatización y de trazabilidad de todas las facturas electrónicas para garantizar la seguridad de las transacciones y los datos. La AEAT recibe en tiempo real toda la información contable de las facturas por lo que se tendrá un mayor control y seguridad de todos los procesos comerciales.

Por eso Billivo facilita todo este proceso de adaptación y cumplimiento de una manera sencilla y adaptada a las necesidades de todos los negocios, con la garantía de su certificación en VeriFactu, ofreciendo una experiencia segura y siempre actualizada con la normativa.

