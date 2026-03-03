Biomech Consulting, especialista en ortesis plantares, prevé triplicar su facturación hasta 2030.

La personalización integral define el modelo de trabajo de Biomech Consulting. - BIOMECH CONSULTING S.L

Alicante, 3 de marzo de 2026.

La compañía especializada en biomecánica aplicada y ortesis plantares impulsa una nueva etapa basada en prevención, tecnología propia y expansión internacional hacia Italia y Reino Unido.

Biomech Consulting cumple diez años de actividad y abre una nueva fase de crecimiento con la que prevé triplicar su volumen de negocio en los próximos cinco años, con un objetivo de tres millones de euros.

La compañía, especializada en biomecánica aplicada y ortesis plantares personalizadas, enmarca este movimiento en un cambio estratégico orientado a la prevención, la innovación tecnológica y la proyección internacional.

Fundada hace una década con el objetivo de acercar la biomecánica avanzada a la práctica clínica diaria, la empresa ha evolucionado desde un modelo centrado en la fabricación especializada hacia un enfoque más amplio, en línea con la creciente demanda de soluciones relacionadas con el bienestar y la salud funcional.

En palabras de la compañía, el reto de esta nueva etapa es “crecer manteniendo la precisión técnica y la cercanía con el profesional sanitario”.

Diez años de experiencia transformados en tecnología

Durante su primera década, Biomech Consulting ha trabajado estrechamente con clínicas podológicas, acumulando un volumen de conocimiento técnico que se traduce actualmente en la fabricación de más de 25.000 ortesis plantares personalizadas anuales, siempre a partir de prescripciones profesionales.

Ese aprendizaje continuado ha permitido a la empresa desarrollar protocolos propios y convertir la experiencia acumulada en innovación aplicada. Como resultado, la compañía ha diseñado y programado un software propio de diseño 3D exclusivo para podología, creado a partir de la casuística real tratada durante estos años. El objetivo de la herramienta es mejorar la precisión, la trazabilidad y la consistencia del producto, manteniendo altos niveles de personalización clínica.

Un modelo de colaboración integrado con la clínica

El modelo de negocio de Biomech Consulting se basa en actuar como una extensión técnica de cada clínica podológica, estableciendo canales de comunicación directa y una colaboración continua con el profesional prescriptor.

Cada caso se desarrolla mediante un sistema de doble validación, con la participación coordinada de un podólogo y un técnico especializado, integrando el criterio clínico y la ejecución técnica en todas las fases del proceso.

Según la compañía, este enfoque permite reforzar la seguridad del tratamiento y asegurar estándares elevados en un producto donde la precisión resulta determinante.

Del tratamiento a la prevención

La compañía vincula su giro estratégico a la evolución de los estilos de vida y al crecimiento de la medicina del bienestar y la prevención. El objetivo es acompañar soluciones que ayuden a mantener el cuerpo flexible, estable y con buena movilidad durante más tiempo, ampliando la biomecánica más allá del tratamiento puntual.

En este enfoque preventivo, la empresa destaca también la labor que realizan los podólogos en la concienciación y el seguimiento del pie diabético, una condición que sigue siendo una de las principales causas de amputación de extremidades cuando no se controla adecuadamente.

Biomech Consulting desarrolla soluciones personalizadas que pueden mejorar la marcha incluso en pacientes amputados, aunque el objetivo principal es anticiparse al problema y contribuir a la prevención mediante productos diseñados para proteger el pie vulnerable.

Dentro de esta nueva etapa, la compañía prevé además desarrollar líneas vinculadas a la ergonomía aplicada y al calzado laboral, trasladando su conocimiento técnico a entornos profesionales donde la prevención de lesiones y el confort físico adquieren cada vez más relevancia.

Calidad certificada y crecimiento sostenible

Los productos desarrollados por la empresa están avalados por la Federación Internacional de Podología (FIP). Además, la compañía cuenta con certificaciones ISO 9001 de gestión de la calidad e ISO 14001 de gestión medioambiental, que respaldan su compromiso con la mejora continua y la sostenibilidad.

Internacionalización: foco en Italia y Reino Unido

Coincidiendo con su décimo aniversario, Biomech Consulting impulsa también su expansión internacional, con especial atención a los mercados italiano y británico, donde detecta oportunidades vinculadas a la tradición podológica y a la demanda creciente de soluciones biomecánicas personalizadas.

La estrategia exterior seguirá un modelo de crecimiento progresivo, basado en la colaboración directa con profesionales y en la consolidación de relaciones a largo plazo.

Nueva etapa tras una década de crecimiento

Para la compañía, el décimo aniversario representa un punto de inflexión más que una meta. El plan trazado para los próximos años busca combinar experiencia clínica, tecnología propia y expansión sostenible para consolidar su posición como referente europeo en biomecánica aplicada.

Sobre Biomech Consulting

Biomech Consulting es una empresa especializada en biomecánica aplicada y ortesis plantares personalizadas que colabora estrechamente con clínicas podológicas para el diseño y fabricación de soluciones adaptadas a cada paciente. La compañía fabrica más de 25.000 pares de plantillas al año y desarrolla tecnología propia de diseño 3D orientada a la podología. Sus productos están avalados por la Federación Internacional de Podología (FIP) y cuenta con certificaciones ISO 9001 de gestión de la calidad e ISO 14001 de gestión medioambiental. En su décimo aniversario, la empresa impulsa un plan de crecimiento e internacionalización con foco en Europa.