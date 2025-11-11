Bizneo HR lanza la primera IA que predice la rotación y el absentismo con un 80% de fiabilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de noviembre de 2025.- Según Gallup y LinkedIn, la rotación laboral global ha crecido un 25 % en cinco años, y el 51 % de los profesionales está abierto a cambiar de empleo en los próximos 12 meses. A esto se suma el aumento del absentismo, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya representa más del 2 % del PIB mundial en costes

En este contexto tan desafiante, Bizneo HR presenta su nuevo módulo de rotación predictiva, que combina inteligencia artificial y analítica avanzada para anticipar, con una fiabilidad del 80%, el riesgo de absentismo y la intención de un trabajador de abandonar la empresa.



Esta funcionalidad de IA se integra de forma nativa en su software de Recursos Humanos y responde a una de las preguntas más valiosas y difíciles en la gestión de personas: ¿cómo detectar la intención de salida de un empleado antes de que sea demasiado tarde? La respuesta está en los datos.



Inteligencia basada en comportamiento real

El modelo analiza millones de datos reales a lo largo del ciclo de vida del empleado, cruzando variables como:



• Historial de ausencias

• Evaluaciones de desempeño

• Cambios de rol

• Nivel de engagement

• Participación e interacción



A partir de estas fuentes, la IA estima la probabilidad de abandono o absentismo de cada trabajador y genera alertas tempranas acompañadas de recomendaciones concretas para actuar con antelación.



A diferencia de otras soluciones disponibles en el mercado, el algoritmo de Bizneo HR se entrena con los datos reales de cada empresa, lo que le permite adaptarse al contexto, cultura y estructura interna de cada organización.



"No es una bola de cristal. Es analítica avanzada basada en el comportamiento real, para ayudar a las empresas a retener talento donde más importa", explican desde el equipo de producto de Bizneo HR.



Lo que hace única esta solución es su capacidad para identificar las variables que realmente impactan en cada entorno laboral. El modelo no aplica reglas genéricas, sino que analiza millones de datos internos y selecciona patrones personalizados.



"Por ejemplo, si a primera vista parece que las mujeres abandonan más la empresa, el sistema profundiza hasta descubrir que el verdadero motivo no está en el género, sino en que el departamento de diseño —formado íntegramente por mujeres— presenta una retribución salarial inferior, lo que genera insatisfacción y eleva el riesgo de salida", apuntan los responsables de la herramienta.



Así, la IA no se queda en correlaciones superficiales: cruza, analiza y descarta las variables no representativas, generando diagnósticos precisos y accionables.



Esta personalización hace posible que los departamentos de RR. HH. tomen decisiones informadas sobre la base de datos, no suposiciones, impulsando una gestión del talento más proactiva, justa y estratégica.



Prioriza la retención donde realmente importa

No toda rotación es negativa. Existen salidas naturales por cambios de carrera, jubilaciones o renovaciones de equipos que forman parte del ciclo de cualquier organización. Pero cuando quienes se marchan son trabajadores de alto rendimiento o con funciones críticas, el impacto sobre los resultados puede ser devastador.



Según datos combinados recientes de Work Institute y LinkedIn:



• El 32% de las nuevas contrataciones abandonó la empresa antes del primer año.



• El 24% de las salidas correspondió a despidos.



• Sin embargo, un 8% de los que se marcharon eran top performers.



Es precisamente ahí donde Bizneo HR marca la diferencia. Su modelo permite identificar la rotación crítica y distinguirla de la rotación natural, ayudando a priorizar la retención en los puestos donde una pérdida sería realmente costosa.



Además, el sistema detecta indicadores tempranos de disfunción interna, como una caída en la satisfacción con un manager, un descenso en el rendimiento o una falta de participación.



"Tenemos 2 departamentos cuya satisfacción con su manager está 3 puntos por debajo de la media de la compañía. Hay que revisar qué está ocurriendo de inmediato".



Este tipo de alertas permite detectar a tiempo problemas de liderazgo, clima o motivación, que pueden convertirse en un foco de fuga de talento si no se abordan de forma proactiva.



Datos al servicio de decisiones más estratégicas

El módulo de rotación predictiva incluye una visualización del mapa de talento segmentado por impacto y riesgo, ofreciendo a los equipos de RR. HH. una visión global y accionable de la situación de su plantilla.



Gracias a ello, es posible responder con claridad a preguntas clave como:



• ¿Quiénes son los profesionales que la empresa no puede perder?



• ¿Qué salidas son asumibles sin afectar al negocio?



• ¿Qué perfiles requieren una intervención urgente?



Cada empleado cuenta con un indicador individual de riesgo, lo que permite intervenir con precisión quirúrgica y diseñar planes de acción personalizados: desde estrategias de reconocimiento o desarrollo, hasta revisiones salariales o de liderazgo.



Esta visión estratégica permite optimizar los recursos y el talento, evitar rotaciones innecesarias y concentrar los esfuerzos en los perfiles de mayor impacto. Cuando las decisiones se basan en datos y no en intuiciones, el papel de Recursos Humanos se transforma en un motor de ventaja competitiva.



Garantía incluida: si no acierta, es gratis

Bizneo HR lanza esta nueva funcionalidad con una garantía de precisión sin precedentes en el mercado:



Si el modelo no alcanza una fiabilidad del 80%, el módulo no se factura o se reembolsa.



Esta política refuerza el compromiso de la compañía con ofrecer valor real, medible y verificable, minimizando el riesgo para sus clientes y consolidando un modelo de gestión del talento más inteligente, automatizado y alineado con los objetivos del negocio.





Emisor: Bizneo HR

Nombre contacto: Álvaro Andrés Riaza

Descripción contacto: Head of SEO & Content Manager en Bizneo HR

Teléfono de contacto: 639066207



