Black Star Group amplía el abastecimiento de combustibles con estaciones y reparto a domicilio

Black Star Group amplía el abastecimiento - Black Star Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Estaciones propias, suministro profesional y reparto a domicilio forman la red con la que Black Star Group diversifica el abastecimiento

Madrid, 13 de noviembre de 2026.- El modelo de abastecimiento combina estaciones de servicio, distribución a domicilio y suministro para clientes profesionales, una estructura con la que Black Star Group amplía sus opciones de cobertura y atención a distintos perfiles de consumo.



La compañía articula esta actividad a través de BS Oil, su red orientada al consumidor final, y Black Star Zone, enfocada en la distribución regional de gasóleos y carburantes.



Este modelo integra diferentes fórmulas de suministro dentro de una misma estructura operativa. La venta minorista, el reparto directo y el abastecimiento profesional amplían las opciones disponibles para clientes con distintas necesidades de consumo y volumen, tanto en movilidad como en operaciones con entregas programadas.



Black Star Group integra distintos canales de suministro de carburantes

BS Oil funciona como canal minorista mediante estaciones de servicio, mientras que Black Star Zone amplía la cobertura con entregas a domicilio para empresas, profesionales y otros usuarios que requieren suministro directo.



La oferta incluye gasóleos A, B y C, además de gasolinas sin plomo de 95 y 98 octanos. Estos combustibles incorporan aditivos específicos que, según la información de la compañía, están orientados a favorecer una mayor limpieza de los sistemas, reducir la corrosión y mejorar la eficiencia del vehículo.



La combinación de estaciones propias y distribución directa permite responder a diferentes modalidades de compra y consumo. Así, la compañía puede atender tanto a usuarios que acuden a una estación como a clientes profesionales que necesitan recibir carburante en sus instalaciones.



"La movilidad energética exige capacidad para responder de forma ágil a necesidades muy distintas. Integrar estaciones de servicio, distribución regional y suministro directo nos permite acercar el combustible al cliente de una manera más eficiente y flexible", señala Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Group.



Black Star Petroleum vincula movilidad, logística y cobertura regional

La estructura operativa también contempla el suministro de combustible a granel para estaciones de servicio y otros clientes profesionales, además del reparto de gasóleos a domicilio a través de Black Star Zone. Según la información corporativa, la compañía suministra carburante a cientos de gasolineras y estaciones de servicio dentro de una red regional en la península ibérica.



Este planteamiento integra distintos niveles de la cadena de abastecimiento: venta minorista, suministro mayorista y distribución directa. La coordinación entre estos canales amplía las alternativas para clientes con distintos volúmenes, frecuencias de consumo y necesidades logísticas.



La logística combina la entrega directa de carburante a través de Black Star Petroleum y Black Star Zone con el acceso mediante estaciones de BS Oil, ampliando las opciones de abastecimiento para los clientes.



La compañía mantiene así una estrategia orientada a conectar movilidad, distribución y suministro de combustibles dentro de una estructura común. Black Star Group busca reforzar su presencia en el mercado ibérico apoyándose en BS Oil y Black Star Zone para atender a usuarios finales, empresas y estaciones de servicio mediante distintas modalidades de abastecimiento.

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