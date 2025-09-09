Black Star Petroleum impulsa un modelo energético basado en sostenibilidad, innovación y eficiencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de septiembre de 2025.-

La compañía refuerza su compromiso global con el desarrollo de energías limpias, reforestación activa y tecnologías de vanguardia para enfrentar los retos del sector

Black Star Petroleum ha consolidado su identidad como grupo energético internacional comprometido con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la transición hacia fuentes de energía más limpias. En un entorno marcado por el cambio climático, la volatilidad del mercado energético y la urgencia por reducir las emisiones, la compañía ha definido una hoja de ruta clara que responde a los desafíos de la industria con soluciones reales.



La filosofía corporativa del grupo se apoya en tres pilares fundamentales: sostenibilidad, estrategia e I+D+i. Cada uno de ellos guía la operación global de la compañía y define sus objetivos a corto, medio y largo plazo.



Reforestación como eje de sostenibilidad

Uno de los compromisos más visibles de Black Star Group es su iniciativa medioambiental: por cada 1.000 litros de combustible generados, la compañía planta 10 árboles en zonas de alto riesgo de deforestación. Este esfuerzo no solo compensa parte de su huella de carbono, sino que establece un nuevo estándar en el equilibrio entre producción energética y restauración ambiental.



"La sostenibilidad no puede ser una tendencia pasajera, debe integrarse al corazón de cada modelo de negocio. En Black Star Petroleum la convertimos en acción concreta", afirma Ignacio Purcell, CEO de la compañía.



Innovación tecnológica para una energía limpia

El área de I+D+i de Black Star Petroleum trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías de generación energética a base de hidrógeno, así como en la mejora constante de sus procesos mediante soluciones inteligentes. Este enfoque permite a la empresa mantener altos niveles de eficiencia, reducir costos y minimizar el impacto ambiental.



Gracias a su experiencia acumulada durante más de dos décadas, Black Star Petroleum ofrece soluciones fiables, eficaces y adaptadas a los desafíos actuales del mercado global.



Un modelo ético y seguro

El modelo de negocio de la compañía gira en torno a cinco ejes estratégicos: personas, medioambiente, ética, operaciones seguras y transparencia. Este enfoque integral refuerza la confianza de los stakeholders y posiciona a Black Star Group como un actor responsable dentro de la transición energética global.



"Maximizamos al mismo tiempo nuestra contribución al desarrollo sostenible, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras", destaca Ignacio Purcell.



Con su sede operativa extendida en diversas regiones y un enfoque global, Black Star Petroleum continúa liderando el cambio hacia un sistema energético más eficiente, responsable e innovador.





