Blautic valida junto a INCLIVA una solución de IA aplicada a la rehabilitación cardiovascular

El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico Universitario de València, y Blautic han validado una innovadora solución tecnológica de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la rehabilitación cardiovascular.

Compañías como Blautic diseñan y desarrollan sistemas electrónicos inteligentes que combinan tecnologías inalámbricas, sensores avanzados y algoritmos de IA en salud para transformar datos biométricos y de movimiento en información clínica útil para la rehabilitación cardiovascular. Esta visión se ha materializado en un proyecto conjunto centrado en una novedosa plataforma de IA, desarrollado por Blautic en colaboración con INCLIVA, que ha aportado su experiencia clínica y científica en el ámbito biomédico, e InnDIH, el European Digital Innovation Hub de la Comunitat Valenciana, que representa la gran apuesta centralizada de colaboración público-privada para contribuir a la digitalización de las pymes y de la administración pública e impulsar el desarrollo económico en este ámbito territorial.

Las tres entidades han colaborado para validar una plataforma de inteligencia artificial capaz de evaluar la calidad de la ejecución de ejercicios físicos mediante técnicas de machine learning, utilizando datos procedentes de cámaras de dispositivos móviles y, en otros contextos, de sensores de movimiento y electromiografía.

Esta plataforma sirve como herramienta de planificación, seguimiento y evaluación del ejercicio terapéutico en programas de rehabilitación domiciliaria para pacientes con enfermedad cardiovascular. El pilotaje, de hecho, ha contado con un equipo clínico especializado, una cohorte de entre 10 y 20 pacientes y el respaldo de infraestructuras de investigación, garantizando el cumplimiento ético y normativo en el manejo de datos de salud.

Un paso más allá en el seguimiento terapéutico de pacientes cardíacos

La plataforma servirá para acompañar a pacientes con patología cardiovascular tras el alta hospitalaria, con el objetivo de mejorar la continuidad asistencial y el seguimiento domiciliario. El servicio se apoya en una configuración inicial sencilla que permite realizar el control de los ejercicios terapéuticos únicamente mediante la cámara del teléfono móvil, sin necesidad de dispositivos adicionales. A partir de ahí, los profesionales sanitarios pueden definir y asignar planes personalizados, monitorizando tanto el grado de cumplimiento como la calidad de ejecución de cada ejercicio.

Uno de los elementos diferenciales de la plataforma es su capacidad para modelar previamente los ejercicios terapéuticos, de modo que la IA pueda reconocerlos y evaluarlos con precisión. Esta nueva plataforma permite crear nuevos modelos de forma ágil, adaptados a las necesidades específicas del clínico. Tras el entrenamiento y su validación, estos modelos quedan preparados para su uso en la evaluación objetiva de los ejercicios, facilitando feedback en tiempo real y un análisis avanzado del impacto terapéutico.

“Esta plataforma representa un paso importante para acercar la rehabilitación cardíaca al día a día de los pacientes, especialmente de aquellos que en estos momentos no son candidatos a programas hospitalarios establecidos, no pueden asistir por alguna circunstancia personal o que se atienden en centros donde no existe un programa consolidado de rehabilitación cardíaca. Gracias a la inteligencia artificial, podemos saber no solo si el paciente realiza los ejercicios en casa, sino también si los hace correctamente, algo clave para que la rehabilitación sea realmente efectiva. Desde INCLIVA hemos colaborado para que esta herramienta esté pensada desde la práctica clínica y ayude a mejorar el seguimiento, la seguridad y la confianza de los pacientes tras el alta hospitalaria”, explica la doctora Clara Bonanad, del Grupo de Investigación Traslacional en Cardiopatía Isquémica de INCLIVA, que ha intervenido en el diseño de esta plataforma.

Por parte de INCLIVA, también ha participado la enfermera Georgiana Zaharia, del Grupo de Investigación en Cardiología Clínica, quien ha sido la responsable de explicar el funcionamiento de la aplicación a los pacientes y de realizar su seguimiento durante un periodo de un mes, con el objetivo de validarla y comprobar que los ejercicios se realizaban correctamente.

Con esta iniciativa, Blautic refuerza su compromiso con la innovación en salud digital, acercando la inteligencia artificial a la práctica clínica real y al seguimiento domiciliario de pacientes cardíacos. La validación de esta plataforma abre nuevas oportunidades para una rehabilitación más precisa, accesible y personalizada.

