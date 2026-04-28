Bluesun avanza en su crecimiento industrial con una nueva línea de producción

Visita institucional BlueSun - BlueSun

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo, especializado en productos de cuidado del hogar y personal, impulsa su capacidad productiva en una visita institucional con el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y el alcalde de Mataró, David Bote

Madrid, 28 de abril de 2026.- En un contexto en el que la industria del cuidado del hogar evoluciona hacia formatos más eficientes, concentrados y sostenibles, Bluesun refuerza su estrategia de crecimiento con la puesta en marcha de una nueva línea de producción de cápsulas.



La inauguración de esta línea ha tenido lugar en el marco de una visita institucional encabezada por el Conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y el alcalde de Mataró, David Bote, quienes han podido conocer de primera mano la evolución de la compañía y su plan de crecimiento industrial.



Lejos de ser una inversión puntual, esta nueva línea se enmarca en una estrategia más amplia: Bluesun prevé destinar alrededor de 75 millones de euros entre 2024 y 2026, la incorporación de tecnología avanzada y el desarrollo de nuevas capacidades productivas.



El crecimiento de la compañía en los últimos años refleja esta ambición. De una facturación inicial de 20 millones de euros, Bluesun ha pasado a situarse cerca de los 500 millones, con presencia en más de 40 países y una plantilla que supera los 900 empleados.



Este desarrollo ha tenido como eje central Mataró, donde se ubica su sede y una de sus principales plantas productivas. Desde aquí, la compañía ha impulsado no solo su expansión internacional, sino también su impacto en el entorno local, generando empleo estable y contribuyendo al dinamismo industrial.



En este contexto, el Conseller d’Empresa i Treball ha subrayado la importancia de empresas como Bluesun en el tejido industrial catalán, destacando su contribución a la competitividad, la internacionalización y la generación de empleo de calidad. El alcalde de Mataró ha valorado especialmente el arraigo local de la compañía y su papel como uno de los principales referentes industriales de la ciudad.



La inauguración de esta nueva línea refuerza el papel de Bluesun como uno de los actores industriales en crecimiento dentro del sector, con una estrategia centrada en la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo.

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