BOND LABS incorpora a Jorge Carriazo como Director de Growth & Strategy para acelerar su crecimiento

Pablo Monge, CEO; Alejandro Martín, COO; y Jorge Carriazo, Director de Growth & Strategy - PATRICIA BLAS PARA BOND LABS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de noviembre de 2026.

BOND LABS, la consultora española de Data, MarTech e Inteligencia Artificial, anuncia la incorporación de Jorge Carriazo como Director de Growth & Strategy. Carriazo asume la posición con un doble reto: consolidar y hacer crecer la relación con los grandes clientes de BOND LABS en España y Portugal y, a partir de esa base, liderar los proyectos con los que la compañía empezará a ejecutar su expansión internacional el próximo año.

La incorporación llega cuando BOND LABS está a punto de cerrar 2026, su primer año de actividad tras el lanzamiento. En este tiempo, la compañía ha consolidado una cartera de clientes enterprise, muchos de ellos del IBEX 35, en sectores como servicios financieros, educación, salud, turismo, retail y gran consumo. Ha llevado a producción agentes de inteligencia artificial a escala y ha reforzado sus alianzas con líderes tecnológicos como ElevenLabs, Anthropic o Salesforce. A lo largo del año ha sumado además perfiles senior en estrategia, investigación y arquitectura de datos, y hoy opera con un modelo de delivery nativo en IA preparado para escalar.

Más de una década conectando datos, tecnología y crecimiento

Carriazo acumula más de una década de experiencia en estrategia digital, MarTech y growth, siempre cerca de los resultados de negocio de las empresas. Sus últimos años los ha desarrollado en WAM Global, donde cofundó Transformance, el área de MarTech, data y performance del grupo, con una tesis clara: los datos y las plataformas tecnológicas tienen que ser propiedad del cliente y debe existir una transparencia absoluta en la gestión de la actividad digital de esos clientes. Dentro de WAM Global lideró después la estrategia de MarTech e IA y, en su última etapa, la dirección de estrategia y negocio.

Antes había pasado por HMG como Performance Strategy Director y por Accenture Song como consultor de estrategia digital, además de por compañías como Spotify y Publicis Media. Su perfil tiene un componente internacional poco habitual en el sector: se formó en Administración de Empresas en Old Dominion University (Estados Unidos), trabajó como analista de M&A en Bank of America y, en sus primeros años, gestionó campañas para los mercados de Reino Unido y Estados Unidos.

Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Villanueva y máster en Analítica Web por KSchool, Carriazo cursa actualmente el Executive MBA de IESE Business School.

Crecer en España y Portugal para dar el salto fuera

Como Director de Growth & Strategy, Carriazo liderará el crecimiento de las cuentas estratégicas de BOND LABS. Será responsable de la relación con estos clientes y de la calidad percibida del servicio, y desarrollará nuevas oportunidades junto a los partners tecnológicos de la compañía. Su misión incluye también convertir las soluciones que BOND LABS desarrolla para cada cliente en propuestas de valor replicables para el resto del mercado. Con esa base consolidada, liderará los proyectos internacionales de la compañía.

"Jorge llega con dos encargos. El primero, que los clientes con los que ya trabajamos crezcan con nosotros y nos vean como un socio a largo plazo. El segundo, liderar los proyectos de nuestra expansión internacional, que queremos empezar a ejecutar en 2027 y para los que su experiencia fuera de España es clave. Cuanto más automatizamos con IA, más pesa el criterio de quien diseña la solución y se sienta con el cliente. Por eso seguimos apostando por talento senior", afirma Alejandro Martín Peces-Barba, COO de BOND LABS.

"Tenía claro que mi siguiente paso sería en una compañía nativa en inteligencia artificial, con la tecnología en el centro de su modelo de delivery, y BOND LABS se construyó así desde el primer día, con un equipo que combina profundidad técnica y visión de negocio. Mi reto es consolidar la relación con nuestros clientes estratégicos en España y Portugal y llevar ese modelo a otros mercados", declara Jorge Carriazo, Director de Growth & Strategy de BOND LABS.

Una compañía nativa en IA

En BOND LABS la inteligencia artificial está integrada en todas las fases del servicio, desde el diseño de la solución hasta la entrega, y cada proyecto se construye sobre el ecosistema tecnológico del cliente.

"Lo que nos diferencia es que estrategia y ejecución no van por caminos separados. Jorge va a trabajar muy cerca del delivery: entiende lo que necesita el cliente y sabe convertirlo en proyectos que el equipo ejecuta apoyándose en IA. Su llegada nos permite crecer sin perder la cercanía que el cliente espera de una boutique", señala Pablo Monge, CEO de BOND LABS.

Con esta incorporación, BOND LABS refuerza un equipo directivo que reúne estrategia, operaciones y desarrollo comercial.