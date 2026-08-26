Bosch explica cómo adaptar el consumo de agua caliente sanitaria a los hábitos del hogar durante el verano

Ducha con agua caliente sanitaria. Bosch Home Comfort - Bosch Home Comfort

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de agosto

El aumento de la ocupación de las viviendas durante los meses estivales incrementa la demanda de agua caliente sanitaria. Los expertos de Bosch Home Comfort ofrecen algunas recomendaciones para gestionar este consumo de forma más eficiente y explican cómo las soluciones conectadas ayudan a mantener el confort y optimizar el uso de la energía

El verano trae consigo cambios en la rutina de los hogares. Las vacaciones escolares, el teletrabajo, las visitas de familiares o amigos y una mayor permanencia en casa hacen que el consumo doméstico evolucione respecto al resto del año. Aunque la climatización suele concentrar la mayor atención durante estos meses, el agua caliente sanitaria también adquiere un papel protagonista al incrementarse su uso diario.



Las duchas se suceden con mayor frecuencia, los horarios dejan de ser tan previsibles y la actividad en cocinas y baños aumenta. Esta nueva dinámica hace recomendable tener el equipo para ese periodo de mayor exigencia en la demanda y adaptar el funcionamiento del sistema de producción de agua caliente sanitaria para responder de forma eficiente a las necesidades reales de la vivienda, manteniendo el confort sin asumir un consumo energético innecesario.



Desde Bosch Home Comfort recuerdan que los equipos de agua caliente también incorporan tecnologías que permiten optimizar su funcionamiento y adaptarlo a los hábitos de cada hogar, favoreciendo una gestión más eficiente de la energía en cada uso que traen importantes mejoras en el confort.



Ajustar el sistema al ritmo de la vivienda

Las necesidades de agua caliente sanitaria no permanecen constantes a lo largo del año. Durante el verano, la mayor ocupación de la vivienda y los cambios en las rutinas diarias hacen que la demanda aumente y se distribuya de forma diferente a lo largo de la jornada.



Por ello, resulta recomendable revisar la configuración del equipo en el caso de equipos de acumulación, para que su funcionamiento responda a los momentos de mayor utilización y que los tiempos de recuperación respondan a la demanda. De esta forma, es posible disponer de agua caliente cuando se necesita y evitar que el sistema trabaje por encima de la demanda real del hogar.



Pequeños cambios que ayudan a mejorar la eficiencia

La gestión eficiente del agua caliente sanitaria también depende del uso que se haga del equipo. Ajustar la temperatura de producción ante una entrada de agua fría más elevada, utilizar las funciones de programación cuando estén disponibles o adaptar la configuración a los horarios habituales de la vivienda son medidas sencillas que contribuyen a optimizar el consumo sin renunciar al confort generando ahorros en las facturas.



Asimismo, realizar un mantenimiento periódico del equipo permite conservar el rendimiento del sistema y garantizar su correcto funcionamiento, especialmente durante una época del año en la que la demanda suele incrementarse.



La conectividad facilita una gestión más cómoda y flexible

Las soluciones conectadas de Bosch Home Comfort permiten gestionar determinadas funciones del sistema de agua caliente sanitaria desde su aplicación móvil HomeCom Easy, ofreciendo un mayor control sobre su funcionamiento. ¿Y si un termo eléctrico permite modificar la temperatura, consultar el estado del equipo o ajustar la programación de forma remota facilita adaptar el consumo a los cambios que se producen en el día a día del hogar?



Esta flexibilidad resulta especialmente útil durante el verano, cuando los planes pueden variar con mayor frecuencia. Ya sea ante una salida, unas vacaciones o la llegada de invitados, disponer de un sistema que pueda ajustarse fácilmente a las nuevas necesidades ayuda a mantener el confort y a realizar un uso más eficiente de la energía.



Adaptar el consumo de agua caliente sanitaria a los hábitos del hogar no requiere grandes cambios, sino aprovechar las posibilidades que ofrecen los equipos actuales para gestionar la energía de forma más eficiente. Preparar el equipo y ajustar el funcionamiento del sistema a las necesidades reales de cada momento permite disfrutar del mismo nivel de confort durante todo el verano y contribuir a un consumo más responsable.





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