Brekkies y Enrique Tomás se unen para crear una receta irresistible - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

Una propuesta que transforma la alimentación diaria en una experiencia más sabrosa. El lanzamiento combina nutrición equilibrada con el sabor irresistible del jamón Enrique Tomás

Barcelona, 01 de junio de 2026 — Los perros se han convertido en un miembro más de la familia y cada vez se presta más atención a su bienestar y, por tanto, a su alimentación. En este contexto, crece la demanda de opciones más equilibradas y de mayor calidad, así como el interés para incorporar experiencias de disfrute en su día a día.

En este marco, Brekkies, marca experta en alimentación para perros y gatos de Affinity Petcare, y Enrique Tomás, la marca de referencia en jamón de alta calidad, se unen para lanzar una nueva receta para perros sabor con jamón. Se trata del primer co-branding en el sector de la alimentación animal en España.

Inspirada en uno de los sabores más icónicos y valorados de la gastronomía española, la nueva receta incorpora jamón para convertir su alimentación diaria en una auténtica explosión de sabor. Porque ellos también merecen disfrutar de aquello que tanto nos gusta, a través de un producto adaptado a sus necesidades nutricionales.

La receta combina proteínas animales, incluyendo jamón curado de Enrique Tomás, con verduras y cereales seleccionados, dando lugar a una receta completa y equilibrada.

El producto ha sido cocinado al vapor para preservar mejor el sabor y las propiedades nutricionales de los ingredientes. Incorpora además nutrientes clave como proteínas, ácidos grasos y vitaminas A, D y E, que contribuyen al bienestar general, la vitalidad y una digestión saludable. Todo ello, sin colorantes artificiales ni conservantes.

“Para nosotros, entrar en la alimentación animal es una forma coherente de entender el producto. En Enrique Tomás trabajamos con el objetivo de aprovechar al máximo cada pieza de jamón, y dando valor a todas sus partes. Esta colaboración nos permite precisamente eso: transformar aquello que no se destina al consumo humano en una solución útil, alineada con criterios de sostenibilidad y eficiencia. Es una extensión natural de nuestro compromiso con el producto y con una gestión responsable de los recursos” comenta Albert Tomás, CEO de la compañía.

La colaboración entre ambas marcas responde a una visión compartida: la importancia del producto, del sabor y de la experiencia. Porque cuidar también es elegir bien.

“En nuestra categoría, el sabor es el principal motivo de compra. Por eso, en Affinity trabajamos constantemente en nuevas recetas para seguir potenciándolo. En esta ocasión, colaboramos con Enrique Tomás, una marca que comparte nuestra apuesta por el sabor y la calidad, para lanzar el primer co-branding de alimentación animal en España. Presentamos una innovación diferencial incorporando jamón en nuestra receta, para que ellos también puedan disfrutar de este sabor tan delicioso” comenta Alexandra Rintelen, Directora de Marketing de Affinity España.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

Sobre Affinity y Brekkies

En Affinity somos mucho más que una compañía experta en nutrición animal. Desde hace 50 años estamos comprometidos con el bienestar de los perros y los gatos y de las personas que cuidan de ellas. Nuestra misión es acompañar y contribuir a mejorar la relación entre las personas y sus animales de compañía, reforzando el vínculo que les une y ayudando a mejorar la salud física y emocional de las mascotas. En este recorrido, Brekkies ha sido clave, consolidándose como una marca experta y accesible en nutrición para perros y gatos, con una sólida presencia internacional y una amplia red de distribución. Brekkies apuesta por una alimentación completa pensada para disfrutar y compartir momentos felices junto a ellos. Más información en https://brekkies-affinity.com/

EMISOR: Enrique Tomás

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