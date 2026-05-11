Brócoli, alcachofa y fresa, los nuevos ‘hits’ saludables: 370 millones de europeos ya conocen sus virtudes

Antonia Piernas, en el evento de 'Una Europa más Saludable' 2026 - 'Una Europa más Saludable'

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras su primer año de actividad, el proyecto ‘Una Europa más Saludable’ está contribuyendo a elevar el consumo de frutas y verduras frescas gracias a su presencia en todo tipo de soportes. Desde tranvías y camiones vinilados en Alemania hasta spots en cine, radio y TV conectada en España y Francia, pasando por acciones en punto de venta o en escuelas y una fuerte apuesta por las RRSS, estos productos están ganando adeptos por su sabor, su versatilidad y sus propiedades nutricionales únicas

Madrid, 11 de mayo de 2026.- Más de 370 millones de impactos entre consumidores, 8 premios y la felicitación de la Unión Europea. Apenas un año de proyecto europeo ha bastado para posicionar al brócoli, la alcachofa y la fresa entre los productos en tendencia en España, Francia y Alemania. Y es que la iniciativa ‘Una Europa más Saludable’ está contribuyendo al consumo de frutas y verduras frescas de proximidad gracias a una intensa actividad que abarca desde tranvías hasta escuelas, y desde redes sociales hasta ferias sectoriales.



El programa ha presentado su balance de resultados en un acto institucional en Totana (Región Murcia), con la presencia de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, y de la concejala de Agricultura de la localidad, Isabel García Merinos, además de los responsables del proyecto.



Y estos resultados no se limitan al número de consumidores impactados. De hecho, una de las noticias más recientes compartidas durante la jornada fueron los 8 premios del Smile Festival recibidos por la campaña.



La iniciativa se ha desplegado en numerosos soportes y en los tres mercados. En el ámbito digital, por ejemplo, el perfil @healthiereurope ha generado más de 3,5 millones de impactos, gracias a sus contenidos trilingües y a la colaboración con más de 50 influencers. Otro de los puntos fuertes de ‘Una Europa más Saludable’ en su primer año ha sido el vinilado de camiones y un tranvía en Berlín, que ha aportado más de 16 millones de impactos, mientras que la emisión del spot en cines consiguió casi 2,6 millones. Otros 24 millones de impactos han provenido de activaciones en puntos de venta, y 115 millones, de medios masivos como televisión, radio y publicidad digital. Los eventos y contenidos de relaciones públicas, incluidas acciones educativas en centros escolares de Madrid, han completado con más de 200 millones de impactos.



Antonia Piernas, presidenta de +Brócoli, ha destacado el orgullo del sector: "Este primer año del proyecto ha sido, sencillamente, histórico. Hemos sacado a nuestras frutas y verduras de la rutina para demostrar que tienen una personalidad única y necesaria en la dieta europea. Los datos confirman que el mensaje ha calado y es un orgullo que la propia Comisión Europea nos haya felicitado en su evaluación anual".



"Esta iniciativa habla de salud para el consumidor, pero también para la economía y para el planeta. Hace un año decíamos que el brócoli, la alcachofa y la fresa estaban en crisis de identidad; hoy sabemos que son los protagonistas de las nuevas tendencias saludables de los europeos", ha apuntado el presidente de Alcachofa de España, Pedro Herrera.



Con la mirada puesta en el segundo año, ‘Una Europa más Saludable’ intensificará su actividad en puntos de venta y ferias profesionales, y reforzará tanto su presencia digital como las acciones educativas en escuelas, además de continuar con sus campañas en radio, televisión, cine o medios de transporte. Todo para seguir consolidando un movimiento ya imparable. Es posible descubrir estas y otras novedades en la web: estoesunaeuropamassaludable.eu

Contacto

Emisor: Una Europa más Saludable

Nombre contacto: Ivan Fombella

Descripción contacto: PR & Influencer Marketing - Tactics Europe

Teléfono de contacto: 91 506 28 60