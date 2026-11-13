Bruguer presenta Alma de Salvia, Color del Año 2027

Alma de Salvia, Color del Año 2027 de Bruguer - AKZONOBEL

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 13 de noviembre de 2026.

Un verde cálido y natural, suave y etéreo, que invita a reconectar con lo auténtico y a transformar el hogar en un espacio de calma, claridad y vitalidad.

Desde hace más de treinta años, el Global Aesthetic Center de AkzoNobel impulsa ColourFutures™ , el estudio internacional de tendencias que ayuda a identificar los estados de ánimo que marcarán el color y el hogar en cada nueva edición.

impulsa , el estudio internacional de tendencias que ayuda a identificar los estados de ánimo que marcarán el color y el hogar en cada nueva edición. Alma de Salvia se acompaña de una paleta de verdes y tres universos cromáticos —acogedor, íntimo y con carácter— para crear combinaciones fáciles de llevar a casa y adaptadas a distintas formas de vivir.

Cuando sentimos el peso del mundo sobre nuestros hombros, el hogar puede convertirse en el lugar donde bajar el volumen, recuperar la calma y volver a mirar lo cotidiano con otros ojos. Con esa idea como punto de partida, Bruguer presenta Alma de Salvia, su Color del Año 2027: un verde cálido y natural que encaja con un momento marcado por la necesidad de reconectar con las cosas auténticas, despejar nuestros espacios y recuperar la capacidad de asombro.

Suave y etéreo, Alma de Salvia está concebido para reconfortar el corazón, purificar el alma y levantar el ánimo. Su carácter luminoso aporta una sensación de frescura serena y convierte el color en una herramienta sencilla para crear interiores más amables, equilibrados y llenos de vitalidad.

Alma de Salvia: un verde cálido y natural para el momento actual

La propuesta cromática de 2027 parte de una idea esencial: el color transforma cómo nos sentimos. Frente al ruido visual y a la acumulación de estímulos, Bruguer propone volver a tonos capaces de aportar claridad sin renunciar a la personalidad. Alma de Salvia funciona como un fondo sereno y versátil que conecta con materiales naturales, neutros suaves y acentos más expresivos.

El verde protagonista se mueve entre lo delicado y lo revitalizante. En paredes completas puede crear una atmósfera envolvente y tranquila; aplicado en zonas concretas, molduras o combinaciones bicolor, introduce luminosidad y alegría sin perder su cualidad reparadora. El resultado es un color fácil de integrar en diferentes estancias y estilos, desde dormitorios y salones hasta cocinas, zonas de trabajo o espacios de paso.

Despejar el hogar para recuperar la capacidad de asombro

La investigación global ColourFutures™ 2027 se apoya en más de treinta años de experiencia y conocimiento especializado del equipo internacional de AkzoNobel. A partir de señales sociales, culturales y de estilo de vida, el análisis busca entender qué necesitamos de nuestros hogares y cómo el color puede responder a esas necesidades de una manera relevante y cotidiana.

Para 2027, la dirección es clara: un hogar más calmado para una vida más tranquila. La casa se reivindica como un espacio donde simplificar, hacer sitio a lo que importa y dejar que brillen las cosas sencillas. Alma de Salvia traduce ese deseo en un tono que acompaña en lugar de imponerse y que ayuda a construir una sensación visual de orden, ligereza y bienestar.

Cómo hacer que el color funcione: cuatro maneras de vivir Alma de Salvia

Para facilitar su aplicación, se han creado tres historias cromáticas inspiradas en distintos estados de ánimo. Todas comparten Alma de Salvia como hilo conductor y permiten modular el ambiente según el efecto que se quiera conseguir.

Colores acogedores: tonos tierra cálidos combinados con Alma de Salvia para transmitir autenticidad, familiaridad y confort. Es una propuesta envolvente, idónea para salones, comedores y espacios compartidos donde se busca una sensación cómoda y acogedora.

Colores íntimos: marrones pálidos, azules suaves y neutros se encuentran con el Color del Año en una gama serena y discreta. Pensada para dormitorios, rincones de lectura o zonas de descanso, puede reducir el ruido visual y aportar claridad a un espacio.

marrones pálidos, azules suaves y neutros se encuentran con el Color del Año en una gama serena y discreta. Pensada para dormitorios, rincones de lectura o zonas de descanso, puede a un espacio. Colores con carácter: ocres, rosas suaves y acentos más expresivos se combinan con el verde etéreo de Alma de Salvia para crear composiciones alegres y contemporáneas. Una paleta que introduce diversión y bienestar, y demuestra que la calma también puede tener personalidad.

Las tres propuestas pueden utilizarse de forma independiente o mezclarse entre sí. Desde un esquema monocromático hasta un contraste inesperado, el objetivo es ofrecer una base sencilla para dar rienda suelta a la creatividad y hacer que el color se adapte a la vida real.

Una mano de pintura para decir “¡Hola, calma!”

Alma de Salvia resume una manera de entender el hogar en 2027: menos ruido, más claridad; menos saturación, más espacio para lo auténtico. Porque una simple mano de pintura puede transformar una estancia y, con ella, la forma en que la vivimos.

Con el nuevo Color del Año y las paletas que lo acompañan, Bruguer invita a experimentar con el color para crear espacios que mejoren el estado de ánimo, aporten vitalidad y hagan sitio a lo esencial. En definitiva, una propuesta para vivir con más calma y volver a disfrutar de las pequeñas cosas.

Sobre Bruguer

Bruguer, perteneciente al grupo AkzoNobel, es una marca reconocida y consolidada en el mundo del bricolaje y la decoración española. Lleva formando parte del imaginario colectivo de muchos españoles desde hace más de seis décadas. La marca apuesta por la innovación, la inspiración y el color en todas sus soluciones, y trabaja para inspirar y acercar a las personas tendencias, estilos e ideas con las que crear ambientes llenos de color. Comprometida con su entorno social, desarrolla además actividades de RSC que buscan inundar de color la vida de las personas.

Para más información

Joan Dachs