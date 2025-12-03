Bybit Card; el acceso sencillo y seguro para usar cripto en el día a día - BYBIT EU

Madrid, 03 de diciembre de 2025.- Durante mucho tiempo, las criptomonedas representaron un avance enorme en cómo se entiende el dinero: un sistema abierto, digital y sin fronteras. Aun así, para muchos usuarios seguían siendo algo distante, limitado a plataformas de trading y a un mundo técnico difícil de trasladar a la vida real.

Para resolver esa brecha, Bybit, en colaboración con Mastercard, introdujo en 2024 la Bybit Card: una solución que convierte los criptoactivos en un método de pago práctico y global. Más que una tarjeta, es una herramienta que permite aprovechar de forma inmediata el valor de los activos digitales en cualquier compra cotidiana.

Su adopción ha sido rápida: más de 2 millones de tarjetas activadas en más de 160 países, integrando las criptomonedas en la rutina diaria de millones de personas. Este avance llega en un momento clave para Europa: con el marco MiCA ya operativo, el continente se consolida como un entorno regulado y estable para el uso de criptoactivos. Desde Viena, Bybit EU lidera esta expansión dentro del Espacio Económico Europeo, con un papel especialmente relevante para España, donde la población digital y la penetración de los pagos avanzados sitúan al país como uno de sus mercados estratégicos.

El impulso innovador de la Bybit Card ha recibido también el respaldo de la industria: Mastercard la ha distinguido como la tarjeta cripto con mejor desempeño en EDGE 2025, su foro de referencia para tendencias en pagos en la región EEMEA.

